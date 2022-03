Acuerdo con el FMI: tras la aprobación en Diputados, ¿qué se espera que ocurra en el Senado?

Embed

¿Cuándo se debatirá en el Senado el acuerdo con el FMI?

El Senado comenzará el lunes próximo el debate en comisión del acuerdo que la Argentina firmará con el FMI, durante una audiencia en la que expondrá el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta que preside el senador del Frente de Todos por La Rioja, Ricardo Guerra, será convocada desde las 15 del próximo lunes en el Salón Azul del Senado, según informaron fuentes parlamentarias.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Congreso.JPG Cristina Fernández de Kirchner y su espacio político le dieron la espalda al Presidente, y expresaron su posición en contra del acuerdo con el FMI.

Al encuentro serán invitados miembros del equipo económico, con el ministro de Economía a la cabeza, de la misma forma que ocurrió durante el plenario de la Cámara de Diputados en la que se avaló el entendimiento.

El objetivo del oficialismo es convertir en ley la iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un nuevo entendimiento con el FMI antes del viernes próximo.

Acuerdo con el FMI: Diputados le dieron media sanción

La Cámara de Diputados aprobó a las 3.30 el proyecto que avala el acuerdo con el FMI para la reestructuración de la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri, tras más de trece horas de debate que terminaron con el voto positivo de 202 legisladores, contra 37 negativos y 13 abstenciones.

La mayoría de los votos positivos fueron aportados por las bancadas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, a los que sumaron los legisladores de los interbloques Federal, Provincias Unidas y Ser.

Entre los negativos hubo votos del Frente de Todos, la izquierda y los llamados libertarios.

Martín Guzmán defendió el acuerdo con el FMI en el plenario de comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de Diputados.jpg Con media sanción, el proyecto de acuerdo con el FMI pasa al Senado.

La Cámpora le dio la espalda a Alberto Fernández

El "socio mayoritario" del oficialismo no le votó la principal ley de gestión que necesitó el Gobierno para resolver la crisis económica. De un día para el otro, todo se dio vuelta y la Argentina de la grieta entre el oficialismo y la oposición quedó atrás al menos por unos instantes. Ahora se abre un nuevo capítulo adentro de la coalición de gobierno. 28 diputados del Frente de Todos votaron en contra del acuerdo y 14 se abstuvieron o ausentaron.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue aprobado por 202 votos contra 37 votos negativos y 15 abstenciones. No lo votó La Cámpora, ni los sectores de izquierda del Frente de Todos. Lo rechazaron también la izquierda tradicional y los liberales de Javier Milei y José Luis Espert. Máximo Kirchner no estuvo en el recinto hasta el momento de la votación y no habló: pero finalmente votó en contra.

Fue una sesión atípica como no se ve desde hace muchos años en Diputados. Por supuesto, hubo pases de facturas y miradas contrapuestas. Pero no hubo chicanas ni golpes bajos. "Las coaliciones no se generan entre quienes pensamos igual sino entre quienes pensamos parecido", planteó Germán Martínez, jefe de bloque del oficialismo.