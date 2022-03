La votación del acuerdo con el FMI en Diputados inagura un panorama inédito en la política argentina

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue aprobado por 200 votos contra 37 votos negativos y 15 abstenciones. No lo votó La Cámpora, ni los sectores de izquierda del Frente de Todos. Lo rechazaron también la izquierda tradicional y los liberales de Milei y Espert. Máximo Kirchner no estuvo en el recinto hasta el momento de la votación y no habló: pero finalmente votó en contra.