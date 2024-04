"El que las hace las paga": ¿En qué quedó la causa del botellazo a Milei el día de la asunción?

El tribunal tiene todo listo para ponerle fecha a las audiencias del juicio oral, pero ahora se baraja la posibilidad de ir a un proceso abreviado. Fuentes judiciales admitieron que hay tratativas entre el defensor oficial Juan Hermida y el fiscal Carlos Rivolo.

Un juicio abreviado permite llegar a una condena a través de un acuerdo entre el acusado, su defensa y la fiscalía. Es un mecanismo de economía procesal para encontrar una solución consensuada del conflicto. El imputado debe reconocer su participación en el delito y aceptar la pena que le proponga la Fiscalía. El juez es quien decide si acepta o no el convenio entre las partes.

Si la iniciativa del juicio abreviado no prospera, pronto se conocerá la fecha de convocatoria a las audiencias orales, a las que no se descarta que se cite como testigos al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Por otro lado, el agresor de Milei enfrenta otra causa por hurto de fichas del Casino de Puerto Madero, en la que también está detenido. El viernes declaró en indagatoria que cuando cometió el delito estaba afectado por su problema de adicción al alcohol y a las drogas. El próximo paso será que el juez Martín del Viso defina su situación procesal.

Otro ascendente de Mercanzini es una condena a tres años de prisión por abuso sexual simple y violencia de género, que fue consecuencia de una denuncia presentada por su ex mujer en Entre Ríos.

¿Qué acusación enfrenta el agresor del presidente Milei?

La jueza Maria Eugenia Capuchetti será la encargada de llevar adelante el juicio oral contra Gastón Mercanzini por lesiones dolosas en grado de tentativa contra el presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; y lesiones consumadas contra el Subcomisario Guillermo Armentano, perteneciente a la Superintendencia de Seguridad y Custodia de la Policía Federal Argentina, quien formaba parte del primer anillo de seguridad del Presidente. El tribunal se compone de un solo magistrado debido a que los delitos que se le imputan tienen una pena menor a 6 años.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rivolo dijo que el 10 de diciembre pasado Mercanzini estaba ubicado en Avenida Rivadavia -altura Montevideo- viendo pasar la caravana presidencial, cuando arrojó con dirección a Milei una botella de vidrio desde atrás de un grupo de personas. Sin embargo, el golpe lo recibió Armentano arriba de la oreja, provocando una herida y sangrado.

Según el informe médico legal de la PFA se trató de “una herida de un centímetro de largo, con edema de la zona (…) Asimismo, conforme los zumbidos en el oído izquierdo referidos por Armentano luego del golpe sufrido en la zona, se le aconsejó posterior examen auditivo indicándose estudios de audiometría para descartar trauma acústico y tomografía de hueso temporal”.

La prueba principal se basa en las publicaciones que el propio Mercanzini publicó en redes sociales, donde escribió “Son tan cortos de mente que me tuve que hacer otro perfil, no voy a ir en cana y sí, voy con la frente en alto, me animé a lo que muchos no pudieron”.

Al analizar su perfil, los investigadores advirtieron que “Mercanzini mostraba una afinidad por manifestaciones, publicaciones, noticias o mención asociadas al partido político "Frente de Todos".

Respecto al instante en que Mercanzini lanzó la botella en dirección a la comitiva presidencial, la justicia tiene los videos proporcionados por Arte Radiotelevisivo Argentino SA (ARTEAR) y por Telepiu SA, responsable de la señal de noticias C5N.

En las grabaciones el acusado aparece vestido “con una camisa, pantalón de jean y portando una mochila, aproximándose al vallado para arrojar un objeto en la dirección del automóvil que transportaba al presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. En otra de las cámaras, se distingue el convoy que llevaba al presidente y a su hermana, rodeado por agentes de seguridad que caminaban a su lado. Se puede visualizar cómo el mencionado objeto impactó en uno de los custodios ubicados en el lado derecho de la comitiva”.

A través de esas imágenes se pudo verificar que Mercanzini “caminó en forma paralela a la caravana presidencial, detrás del vallado “amigable” y del cordón de personas que lo separaban del espacio de tránsito por el que esta se dirigía, se acercó al límite, apuntó, calculó y arrojó una botella de vidrio hacia la zona donde se encontraba pasando el vehículo que trasladaba al Presidente y su hermana, junto a sus custodios privados y el primer anillo de seguridad. El recorrido de la botella no terminó en el cuerpo del Presidente de la Nación, sino en la cabeza de uno de sus custodios, Guillermo Agustín Armentano, quien fue herido con un corte por encima de la oreja izquierda”.

Para Rivolo “la botella golpeó finalmente al custodio Armentano en lugar del Presidente de la Nación, sin embargo, no caben dudas que su objetivo era golpear a una persona humana y, puntualmente, a quien acababa de asumir la primera magistratura de la nación. Por otra parte, el delito no exige una intención absolutamente específica, sino que alcanza con la voluntad general de realizar un ataque físico capaz de producir un daño sin rechazar esa posibilidad”.

A todo esto, el custodio herido Guillermo Armentano dijo en Tribunales que “formaba parte del primer anillo de seguridad, posicionado como puntero derecho cerca del vehículo. Durante el recorrido, el Presidente y su hermana descendieron para saludar al público, y el anillo de seguridad se desplegó para garantizar su protección. Yendo por avenida Rivadavia siento un fuerte golpe en el parietal izquierdo, arriba de la oreja”.

Precisó que solo vio un objeto que vuela para atrás, una botella de vidrio, pensó que era una de Sprite, pero era una de cerveza, sintió que la misma rebotó pero no se rompió. La botella quedó en el piso y se continuó con el traslado cinco o diez metros cuando notó que comenzaba a sangrar.

Aclaró que, al principio, por la transpiración no se dio cuenta que estaba sangrando; y darse vuelta fue Javier Milei quien le preguntó si estaba bien: “Tanto él como la hermana me preguntan qué fue o de dónde vino. Me preguntó seriamente como estaba. Le dije que estaba bien y que siguiéramos hacia adelante”.

En cuanto a la percepción de la amenaza, Armentano mencionó que nadie advirtió el lanzamiento de la botella, debido a que el ruido y el caos del entorno contribuyó a la falta de conciencia sobre el incidente.

El presidente Javier Milei declaró por escrito que durante el desplazamiento que tuvo lugar en el momento de su asunción, entre el Congreso de la Nación y la Casa de Gobierno, “notó que uno de sus custodios, el Sr. Guillermo Agustín Armentano, presentaba una lesión sobre la oreja izquierda. De inmediato, se dirigió a él para indagar sobre su estado de salud y su integridad física, asegurándose de que se encontrara bien”.

El expediente señala que Mercanzini declaró que cuando se produjo el incidente se hallaba bajo la influencia del alcohol, arrojó una botella hacia la zona donde se encontraba el presidente, en un contexto de enojo general. Sin embargo, sostuvo que no tuvo intención de lastimar a nadie. Expresó arrepentimiento y pidió disculpas al oficial lesionado y a sus familiares.

Además manifestó “su deseo de disculparse con el presidente y su hermana, aseguró no tener afiliación política y atribuyó la presencia en fotos con dirigentes políticos en sus redes sociales a la curiosidad y no a una relación personal con ellos”, y denunció que el mismo día fue golpeado por un grupo de personas lo que terminó con un corte profundo en su cabeza.

Sobre sí mismo, afirmó que es un hombre en situación de calle, adicto al alcohol y a las drogas como consecuencia de que fue abusado sexualmente a los diez años, algo de lo que recién pudo hablar cuando fue adulto. También mencionó serios conflictos con su expareja con quien tuvo tres hijas y la condena por violencia familiar en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), que lo forzaron a irse de su ciudad natal y cortar todo vínculo con sus hijas.

Finalmente justificó que “estaba dolido al escuchar que para el presidente electo el plan de convertibilidad era bueno, me afectó mucho eso. Escuché en la plaza que la gente aplaudía que estamos mal pero que la vamos a pasar peor".

Recordemos que el atacante de Milei había sido identificado por la Policía de la Ciudad ese mismo día en la calle, pero no quedó detenido porque “no se lo logró vincular el incidente que motivó su demora con ningún hecho concreto”.