La "preocupación" del FMI por el tratamiento del acuerdo en el Congreso

Al ser consultado por sus palabras, dio marcha atrás y sostuvo "no es preocupación, es estar pendientes porque forma parte de la perfección del acuerdo. Tanto por el paso por el Directorio como por el Congreso son pasos esenciales y no accesorios en la negociación".

Chodos hizo hincapié en la necesidad de que los legisladores de los distintos sectores políticos acompañen el acuerdo difundido por Alberto Fernández, apuntando principalmente a la oposición: "Hay expectativa de que haya un sector de la oposición que entienda que habiendo sido responsable del mayor préstamo de la historia del Fondo con argentina, que no le dijo nada a los argentinos, tenga responsabilidad social".

La renuncia de Máximo Kirchner

Al ser consultado por si la renuncia de Máximo Kirchner podía llevar a que el acuerdo no sea ratificado, Chodos expresó: "No me corresponde a mi andar juzgando la conducta o no de los dirigentes de nuestro espacio".

Ante la repregunta por 20 diputados cercanos al líder de la Cámpora que podrían no acompañar, dijo " no hay que estar preocupados; pero sí ocupados para mirar cómo ocurre, pero eso es general y excede a la renuncia de Máximo".

En este sentido, amplió: "Hay un consenso social necesario y va a haber un debate social necesario y al final del día la visión social se va a ir imponiendo, decidiendo lo que la mayoría entiende como más positivo para la república, o menos negativo en este caso".