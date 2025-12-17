En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
trabajo
Reforma laboral
EXCLUSIVO A24

El secretario de Trabajo aseguró que la reforma laboral es una iniciativa que busca que "todos ganen"

El secretario de Trabajo afirmó que el proyecto busca modernizar el sistema y evitar conflictos judiciales, sin afectar derechos adquiridos.

El secretario de Trabajo aseguró que la reforma laboral es una iniciativa que busca que todos ganen

El secretario de Trabajo Julio Cordero defendió esta tarde el proyecto de modernización laboral como "una instrumentación normativa donde todos ganen", la definió como la "ley de liberación laboral" y destacó que el oficialismo busca "evitar" las "ambigüedades conflictivas" de la ley hasta ahora vigente.

Leé también El Congreso define el cronograma para intentar aprobar leyes clave para Milei, pero reconocen demoras en la reforma laboral
el congreso define el cronograma para intentar aprobar leyes clave para milei, pero reconocen demoras en la reforma laboral

En los estudios de A24, Cordero diagnosticó el escenario previo que hizo que el Gobierno avanzara en la reforma laboral: "El empleo registrado, el que nosotros nos interesa, se encuentra estancado hace muchísimos años. Nosotros no queremos mirar hacia atrás, queremos mirar hacia adelante".

Además, remarcó que el proyecto fue elaborado "dentro del Consejo de Mayo", en el cual trabajaron "distintos actores sociales" como las provincias, el sector empresarial, diputados, senadores, entre otros.

Embed - REFORMA LABORAL: CRUCES ENTRE EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN

Sobre la sanción de la normativa, Cordero explicó con ella el Gobierno busca "conseguir una instrumentación normativa donde todos ganen, siguiendo el lineamiento de la presidencia que marca un rumbo de una Argentina nueva, completamente diferente, estabilizada con baja inflacionaria y con equilibrio fiscal".

Además, consideró que se trata de una "ley de liberación laboral" y justificó esa definición porque, dijo, "permite lo que hasta ahora no se permitía, que los trabajadores que ingresan al mundo del trabajo" pueden optar, si así lo quieren, "no ser todos en relación de dependencia". "Los jóvenes prefieren modalidades diferentes como el trabajo autónomo", observó.

"Hacer un esquema normativo que después no aplica en la realidad, donde el primer derecho de un trabajador que es tener un trabajo no sucede, nos parecen declamaciones sin sentido", cuestionó la normativa vigente.

También, señaló que los empresarios "bajo ningún punto de vista van a despedir más barato" y afirmó que "lo que intentamos es evitar esas ambigüedades conflictivas que hacía que muchas personas terminen yendo a un juicio donde no gana nadie: no gana ni el trabajador ni el empleador". "Es muy raro que se piense que un sistema que es conflictivo puede ser un buen sistema", objetó a los críticos de la reforma.

En cambio, planteó que "se puede crear algo que sea beneficioso para todos" y subrayó que "el ser humano es el único que puede crear riqueza y lo crea en esa unión virtuosa del capital y el trabajo".

Respecto al momento de aplicación de la nueva normativa, aclaró que "depende de cada institución" y observó que "los derechos que ya están incorporados en el contrato de trabajo continúan y siguen vigentes, no hay modificaciones sustanciales de los derechos".

"Aplica hacia el futuro para los nuevos trabajadores contratados", continuó y agregó que "los trabajadores que ya están, tienen todos esos derechos incorporados".

Sobre otro de los puntos de la iniciativa, recalcó que "lo que se busca es un fomento en una baja de cargas, principalmente se piensa en quienes han estado desempleados con un enorme esfuerzo para fomentar la incorporación en blanco de esas personas". "Apunta a fomentar el trabajo en las pymes y el trabajo joven, el que va a ingresar al mundo del trabajo", acotó al respecto.

"Se ha incorporado hacia el pasado una hipótesis de blanqueo para permitirle la incorporación de estos derechos a trabajadores que venían trabajando de forma irregular", indicó y señaló que los "aportes de los trabajadores continúan, no se tocan, que es con lo que se calculan las indemnizaciones".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
trabajo Reforma laboral Noticias A24
Notas relacionadas
Patricia Bullrich sobre la reforma laboral: "Ordena todo lo que devastó el sistema de indemnizaciones en Argentina"
"Hacen lo que se les canta las pelotas": polémica por la conformación de comisiones en el debate por la Reforma Laboral
La decisión que tomó el gobierno de Chaco con el clan Sena y la celda VIP

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar