El secretario de Trabajo aseguró que la reforma laboral es una iniciativa que busca que "todos ganen"

Además, consideró que se trata de una "ley de liberación laboral" y justificó esa definición porque, dijo, "permite lo que hasta ahora no se permitía, que los trabajadores que ingresan al mundo del trabajo" pueden optar, si así lo quieren, "no ser todos en relación de dependencia". "Los jóvenes prefieren modalidades diferentes como el trabajo autónomo", observó.

"Hacer un esquema normativo que después no aplica en la realidad, donde el primer derecho de un trabajador que es tener un trabajo no sucede, nos parecen declamaciones sin sentido", cuestionó la normativa vigente.

También, señaló que los empresarios "bajo ningún punto de vista van a despedir más barato" y afirmó que "lo que intentamos es evitar esas ambigüedades conflictivas que hacía que muchas personas terminen yendo a un juicio donde no gana nadie: no gana ni el trabajador ni el empleador". "Es muy raro que se piense que un sistema que es conflictivo puede ser un buen sistema", objetó a los críticos de la reforma.

En cambio, planteó que "se puede crear algo que sea beneficioso para todos" y subrayó que "el ser humano es el único que puede crear riqueza y lo crea en esa unión virtuosa del capital y el trabajo".

Respecto al momento de aplicación de la nueva normativa, aclaró que "depende de cada institución" y observó que "los derechos que ya están incorporados en el contrato de trabajo continúan y siguen vigentes, no hay modificaciones sustanciales de los derechos".

"Aplica hacia el futuro para los nuevos trabajadores contratados", continuó y agregó que "los trabajadores que ya están, tienen todos esos derechos incorporados".

Sobre otro de los puntos de la iniciativa, recalcó que "lo que se busca es un fomento en una baja de cargas, principalmente se piensa en quienes han estado desempleados con un enorme esfuerzo para fomentar la incorporación en blanco de esas personas". "Apunta a fomentar el trabajo en las pymes y el trabajo joven, el que va a ingresar al mundo del trabajo", acotó al respecto.

"Se ha incorporado hacia el pasado una hipótesis de blanqueo para permitirle la incorporación de estos derechos a trabajadores que venían trabajando de forma irregular", indicó y señaló que los "aportes de los trabajadores continúan, no se tocan, que es con lo que se calculan las indemnizaciones".