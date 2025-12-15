Bullrich sobre la reforma laboral: "Ordena todo lo que devastó el sistema de indemnizaciones en Argentina"

"De acuerdo a los cálculos nuestros el miércoles arrancaría la comisión y si hay que trabajar sábado y domingo, no tenemos problema. Vamos a respetar Navidad pero después se puede trabajar", anticipó.

La denuncia a la AFA

"Se abrió un camino donde se están destapando actos de corrupción. Hoy responden que son actos privados, no importa la corrupción puede ser público o puede ser privada", indicó Bullrich y destacó que la denuncia que presentó ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. tiene como "objetivo la transparencia: que no se utilice la AFA para el enriquecimiento de determinadas personas".

Además, aclaró que se trata de "una denuncia administrativa" y que, por ende, "no es una denuncia penal". "Lo que hace es poner en conocimiento de la Conmebol de lo que está sucediendo en Argentina. A la AFA nosotros no la nombramos en ningún momento, habla de dos personas de Tapia y Toviggino", acotó.

Entonces diferenció que "la AFA es una asociación que tiene su personería, tiene sus características, es la cabeza del fútbol argentino y se respeta" aunque remarcó que "lo que empieza verse es un montón de situaciones muy irregulares que hay que poder analizarlas y las tiene que tener en conocimiento Conmebol".

Sobre el organismo sudamericano, evaluó que a partir de la denuncia "podrán decir sí o no, es una análisis ético y de conducta"

La reforma del Código Penal

"Código Penal todavía no entró, va a demorar unos días más. Estamos terminando de ver unos temas del Código Penal. Se está discutiendo la posibilidad de una Comisión Bicameral, como se discutió el Código Civil y Comercial", anticipó y confió que "son 962 artículos, estamos haciendo algunas modificaciones".