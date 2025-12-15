En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Reforma laboral
EXCLUSIVO A24

Bullrich sobre la reforma laboral: "Ordena todo lo que devastó el sistema de indemnizaciones en Argentina"

Bullrich defendió la reforma laboral, negó cambios en las indemnizaciones y apuntó contra Tapia a quien denunció ante la Conmebol.

Bullrich sobre la reforma laboral: Ordena todo lo que devastó el sistema de indemnizaciones en Argentina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó hoy que el proyecto de reforma laboral "ordena todo lo que se devastó con el sistema de indemnizaciones en Argentina" y destacó que su denuncia en la Conmebol contra el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, es para "la transparencia" de la entidad y garantizar que "no se la utilice para el enriquecimiento de determinadas personas".

Leé también Esteban Bullrich volvió al centro de la escena política con un anuncio que nadie esperaba
Esteban Bullrich volvió al centro de la escena política con un anuncio que nadie esperaba.

"Es una ley que ordena todo lo que se devastó con el sistema de indemnizaciones en Argentina", destacó Bullrich el proyecto que el Ejecutivo envió al Senado para su tratamiento en sesiones extraordinarias. En diálogo con A24, destacó que se trata de una reforma que lo que "hace es modernizar el sistema laboral que tenga que ver con la realidad de las empresas y un mercado laboral, que tiene el 43% en la informalidad".

Embed

En cuanto a las indemnizaciones, aclaró que seguirá rigiendo la "ley de contrato de trabajo" pero con una modificación: "Lo que no hay es inflación de la industria del juicio". "Esa realidad es la que no puede pasar, el juicio no puede generar el daño de cierre de una empresa y trabajadores que se queden sin trabajo. Tiene que haber razonabilidad", explicó.

En esa línea, insistió que "estamos tratando de modernizar pero también de darle derechos a todos los argentinos" y consideró que las modificaciones que introduce la reforma laboral "no es la esclavitud, es no destruir las empresas que tienen miedo".

"De acuerdo a los cálculos nuestros el miércoles arrancaría la comisión y si hay que trabajar sábado y domingo, no tenemos problema. Vamos a respetar Navidad pero después se puede trabajar", anticipó.

La denuncia a la AFA

"Se abrió un camino donde se están destapando actos de corrupción. Hoy responden que son actos privados, no importa la corrupción puede ser público o puede ser privada", indicó Bullrich y destacó que la denuncia que presentó ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. tiene como "objetivo la transparencia: que no se utilice la AFA para el enriquecimiento de determinadas personas".

Además, aclaró que se trata de "una denuncia administrativa" y que, por ende, "no es una denuncia penal". "Lo que hace es poner en conocimiento de la Conmebol de lo que está sucediendo en Argentina. A la AFA nosotros no la nombramos en ningún momento, habla de dos personas de Tapia y Toviggino", acotó.

Entonces diferenció que "la AFA es una asociación que tiene su personería, tiene sus características, es la cabeza del fútbol argentino y se respeta" aunque remarcó que "lo que empieza verse es un montón de situaciones muy irregulares que hay que poder analizarlas y las tiene que tener en conocimiento Conmebol".

Sobre el organismo sudamericano, evaluó que a partir de la denuncia "podrán decir sí o no, es una análisis ético y de conducta"

La reforma del Código Penal

"Código Penal todavía no entró, va a demorar unos días más. Estamos terminando de ver unos temas del Código Penal. Se está discutiendo la posibilidad de una Comisión Bicameral, como se discutió el Código Civil y Comercial", anticipó y confió que "son 962 artículos, estamos haciendo algunas modificaciones".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Reforma laboral Argentina AFA Claudio Chiqui Tapia
Notas relacionadas
Juró la nueva ministra de Seguridad: presencias, ausencias y el plan íntimo de "la heredera" de Bullrich
Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol
Milei envió la Reforma Laboral al Senado y el Gobierno dice que tiene los votos para sancionarla

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar