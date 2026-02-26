La llamativa razón por la que Mica Viciconte no le dice 'te amo' a Fabián Cubero: "No siento..."

Convencida de su postura, remarcó: " Yo no siento que tengo que decirle te amo para que sepa qué siento por él. Ya se lo demuestro hace ocho años, se lo mostré con la familia".

Cuánto hace que están en pareja Mica Viciconte y Fabián Cubero

La historia de amor entre Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzó a tomar forma en agosto de 2017, cuando se cruzaron por primera vez en el evento solidario Un sol para los chicos en los estudios de El Trece. En ese primer encuentro apenas intercambiaron miradas, pero la chispa quedó latente. Fue recién unos meses después, en octubre de ese mismo año, cuando una cena organizada por amigos en común terminó acercándolos y dejando en claro que había algo especial entre ellos.

En febrero de 2018 la pareja blanqueó su noviazgo ante la prensa y desde entonces comenzaron a construir un vínculo sólido, pese a los focos de atención mediáticos y las complicaciones propias de sus vidas públicas. A diferencia de muchas parejas de showbiz, no aceleraron las cosas: primero fueron unieron sus mundos, se presentaron ante las hijas de Cubero y consolidaron una relación estable que con los años se hizo cada vez más fuerte.

La relación dio un paso enorme en noviembre de 2021, cuando Mica confirmó que estaban esperando a su primer hijo juntos, fruto de este amor que había florecido años atrás. La emoción creció aún más cuando, el 6 de mayo de 2022, nació Luca, su hijo en común, en medio de una celebración familiar que la pareja compartió con alegría en redes sociales y con sus seguidores.

Hoy, después de más de ocho años juntos, Mica y Fabián se mantienen como una de las parejas más estables y queridas del ambiente. No sólo superaron los primeros escollos y los ojos atentos de la prensa, sino que también construyeron una familia ensamblada, compartiendo la crianza de Luca y de las tres hijas de Cubero de su relación anterior. Su relación demuestra que el amor va más allá del glamour: se trata de apoyo, respeto, complicidad y decisiones compartidas a lo largo del tiempo.