Fernanda Iglesias confirmó el romance más polémico y cuestionado del país: "Casamiento"

La mujer en cuestión es Anabella Ruth Hers Cabral, de 55 años, con una extensa trayectoria política: "Fue diputada por el PRO por un arreglo raro que hubo ahí porque ella es peronista y su actual cargo es en el observatorio penitenciario".

anabella hers

Iglesias no dudó en remarcar el perfil particular de Hers Cabral: "Ella tiene un expertise muy raro para una mujer, digámoslo medio machirulamente, es experta en el tema penitenciario y en las mejoras de las cárceles".

Además, Iglesias reveló: "Ella va a dejar su casa de Belgrano para mudarse definitivamente con Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tiene a su cuidado a su hijito chiquito, el que tuvo con Fabiola. Ella lo va a acompañar en este plan familiar".

Y cerró remarcandó: "Se va a vivir con su novia, sería como un casamiento, una convivencia en Puerto Madero".

Embed

Qué dijo Fabiola Yáñez sobre las amantes de Alberto Fernández

Hace unos meses en LAM (América TV), Ángel de Brito mantuvo una entrevista exclusiva con la exprimera dama Fabiola Yáñez, quien habló sobre distintos aspectos de su vínculo con el expresidente Alberto Fernández, luego de la denuncia que ella misma presentó en su contra.

"Engañó un montón de gente y hoy en día le está queriendo hacer creer a la gente que lo que la gente vio, lo que la gente vivió fue algo instalado, no fue real. Entonces, si a vos te quiere hacer creer eso, imagínate lo que me hacía a mí", declaró Yáñez, refiriéndose al padre de su hijo, Francisco.

Durante la conversación también surgió el tema de las supuestas relaciones extramatrimoniales del exmandatario. De Brito fue directo y preguntó: "¿Y qué explicación te dio de (Viviana) Canosa?". Yáñez contestó: "Que Viviana Canosa le había pedido ser le había pedido la secretaría de comunicación. Y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar, cuando antes su relación era muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daba, porque la verdad faltaba que se le tirara encima, era así".

El conductor insistió con otra pregunta: "¿Se lo quería levantar? ¿O se lo levantó?". Fabiola permaneció en silencio unos segundos y luego respondió: "Él nunca reconoce nada".

De Brito le marcó: "Vos sospechás que sí. Y tu cara lo dice". Yáñez replicó: "La gente lo dice, ella misma habló de eso".

La entrevista avanzó hacia otro episodio polémico. El periodista recordó: "Hablaste de una situación de una mujer en una ventana". Yáñez confirmó: "Sí, fue lo primero que apareció en ese teléfono". De Brito repreguntó: "¿Esa fue la primera? ¿Esa es la actriz la que ves ahí?". Ella respondió: "Eh, sí, creo que es actriz".

El conductor fue más puntual: "¿Victoria Onetto?". Yáñez negó con firmeza: "No, no, no podría decirte". De Brito volvió a remarcar: "Porque se la mencionó a Victoria Onetto entre las posibles amantes". La exprimera dama cerró el tema con una frase tajante: "No, son muchas".