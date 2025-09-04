El Senado debate el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regulación de los DNU

Es el caso del rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Constitución establece que el Congreso puede insistir con la sanción de una ley, rechazando un veto, pero deberá contar entonces con la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara legislativa. Con esa mayoría insistió Diputados la semana pasada. Y lo mismo deberá ocurrir en el Senado para que, eventualmente, el veto del presidente Javier Milei caiga definitivamente.

A los 34 legisladores de Unión por la Patria se sumarán varios senadores de la UCR, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, entre otros. También Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez, del PRO, legisladores provinciales como Mónica Silva (Río Negro), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), y Alejandra Vigo (Córdoba).