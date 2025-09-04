En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Estados Unidos
Gira en Estados Unidos

Tras el acto en Moreno por las elecciones, Javier Milei emprendió un viaje a USA: la agenda completa

El presidente argentino participó el miércoles de un acto de cierre de campaña en territorio bonaerense y por la noche viajó a los Estados Unidos. Esta vez estará en la costa oeste. Las actividades que tiene programadas.

Tras el cierre de campaña bonaerense y una semana turbulenta en economía

Tras el cierre de campaña bonaerense y una semana turbulenta en economía, Milei viajó nuevamente a Estados Unidos. (Foto: Gentileza SM)

Luego de una semana compleja en economía y en política, el presidente Javier Milei viajó a los Estados Unidos. Lo hizo luego de su presentación en el partido de Moreno, para un acto de cierre de campaña por las elecciones bonaerenses del próximo domingo.

Leé también Milei: "La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme"
Javier Milei, en una entrevista para la televisión francesa con el hijo del expresidente Sarkozy. (Foto: Captura de TV)

Milei tendrá una serie de reuniones con empresarios - buscando inversiones - pero el motivo original del viaje es participar nuevamente de una reunión del Instituto Milken, que ya lo distinguió el año anterior.

Además de ese encuentro, la agenda presidencial de Milei es la siguiente:

  • jueves 4: 13 hs - Arribo del Presidente a Los Ángeles, previa escala técnica en Lima. A continuación se trasladará hacia su lugar de alojamiento.
  • 17:30 hs - Almuerzo con la astronauta Noel del Castro.
  • 20:30 hs - El Presidente Milei se encontrará con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken.
  • 21:15 hs - Encuentro del Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Alejandro Oxenford con un grupo de líderes empresariales y de inversión.
  • 23:00 hs - Reunión con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson.
  • 23:30 hs - Reunión con el empresario Andy Kleinman.
  • viernes 5 de septiembre, regreso a la ciudad de Buenos Aires (llega el sábado 6)

Esta vez, no está previsto un encuentro con el presidente Donald Trump, como en sus anteriores viajes. La prioridad está puesta en potenciar los contactos para lograr que los empresarios norteamericanos inviertan en nuestro país. Esa es una de las prioridades del gobierno argentino, pero estos días, con la agitada campaña política bonaerense y el recalentamiento del dólar, la incertidumbre llegó hasta Wall Street y Washington.

La propuesta de Milei en términos económicas sigue interesando a los inversores, pero son cautelosos hasta ver, por ejemplo, los resultados electorales de octubre, con los comicios de mitad del mandato.

Viaje, reuniones y una ausencia significativa

El cronograma también tuvo una modificación y cancelación. Se especulaba con un viaje fugaz a Las Vegas para presenciar un espectáculo de Fátima Florez, pero se desestimó. Por lo tanto, se concentrará en las reuniones apuntadas con importantes personajes del mundo empresarial norteamericano. En especial, del sector energético, una de las prioridades que definió Milei para apuntalar sus cambios económicos.

Una ausencia significativa en este viaje es la de Karina Milei, la secretaria general del Gobierno. Involucrada en los episodios derivadas de las grabaciones de Spagnuolo, la hermana del presidente, a quien él, siempre se refiere como "el jefe". Por toda esta situación, la compañera habitual en los viajes al exterior, decidió permanecer en Buenos Aires.

Milei también cimenta sus alianzas ideológicas en cada viaje al exterior. Entonces, un hecho importante de este viaje, es el nuevo encuentro con el Milken Institute, y su director, Michael Milken. Milei ya habló en dos oportunidades en el último año y medio en ese instituto de inspiración liberal. Tanto, que este encuentro auspiciado por Milken se lo conoce como el “Foro de Davos de América del Norte".

Por lo tanto, la actividad de Milei estará circunscrita a Los Ángeles, la segunda ciudad del estado de California. El "estado del sol" tiene tres particularidades especiales para el presidente argentino. Si fuera un país independiente, estaría dentro de los 5 o 10 más importantes del mundo por su PBI. Están las cabeceras de las grandes empresas tecnológicas (otro pilar en la política del gobierno libertario), pero tiene una luz roja para el presidente argentino. Es un bastión de los demócratas y su gobernador es, en la actualidad, el principal político enfrentado a las políticas de Donald Trump.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Estados Unidos Viaje Inversiones Elecciones 2025 Moreno
Notas relacionadas
Qué hay detrás de los cruces entre Provincia y Nación por la seguridad de Milei en el acto el cierre de campaña
¿Estados Unidos sin Visa?: los detalles de lo que se sabe del acuerdo con el gobierno de Milei
Javier Milei evaluó que hay "un empate técnico" y pidió ir a votar contra el kirchnerismo el domingo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar