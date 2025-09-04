¿Crisis en la relación entre Milei y Trump?: el Gobierno busca desmentir tensiones en medio de la mini-gira presidencial

¿Cómo siguen las negociaciones por aranceles recíprocos con EE.UU.?

milei con Trump

Mientras tanto, el Gobierno mantiene en estricto hermetismo el estado de las negociaciones entre ambas administraciones por un demorado acuerdo de aranceles a las exportaciones recíprocas. Milei esperaba una invitación para una reunión bilateral formal a la Casa Blanca, en una muestra de apoyo de Trump antes de las elecciones.

Pero el Presidente llegó a EE.UU. este jueves para estar solo 24 horas, y regresar este viernes, en medio de la crisis política en que quedó envuelto el Gobierno por los audios de las coimas en Discapacidad.

También preocupa al Gobierno la incertidumbre sobre la marcha del plan económico: después de varias semanas de volatilidad del dólar se vio obligado a dar un volantazo e intervenir en el mercado cambiario para evitar que el precio de la divisa supere el techo de la banda de flotación acordada con el FMI, y derive en una corrida.

Una alta fuente del Gobierno atribuyó los rumores de un congelamiento en la relación con la administración Trump es “fake de campaña”.

Fue luego de que el miércoles un influyente medio norteamericano publicara que Trump ordenó pausar la tramitación del programa de Visa Waiver que negociaba con el gobierno argentino para que los argentinos puedan viajar a ese país sin necesidad de tramitar la visa.

Javier Milei recibió a la secretaria de Seguridad de EE.UU, Kristi Noem. Foto OPRA

Milei ordenó desmentir los rumores a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada de las negociaciones de la Visa Waiver con la secretaria de Migraciones de Trump, que visitó el país el mes pasado para firmar el acuerdo en la Casa Rosada.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni,-quien evitó realizar conferencias de prensa en Casa Rosada desde hace casi un mes, adelantó para este jueves a la tarde, su programa semanal de streaming Fake 7,8 que sale los viernes, para evitar violar la veda electoral que inicia el viernes a las 8 de la mañana, y en ese marco, salir a desmentir los rumores de un supuesto desplante de Trump a Milei.