El tenso cruce entre Eduardo Feinmann y un alumno que tomó el Colegio Nacional: "Tenes cara de..."

El periodista le reclamó por las cadenas en el colegio y el vocero estudiantil de izquierda le criticó su argumento. “No siento aprecio por vos”, le dijo el vocal.

El tenso cruce entre Eduardo Feinmann y un alumno que tomó el Colegio Nacional.

En el marco de la toma del Colegio Nacional Buenos Aires, se produjo un intenso cruce entre Eduardo Feinmann y uno de los alumnos que llevaban adelante la medida de fuerza. “No siento aprecio por vos”, le dijo el vocal de los estudiantes, Baltazar Lapeña, al periodista, quien le contestó: “Ese es edificio es público no es tuyo”, señalando las cadenas que estaban en la puerta y todo terminó al borde del insulto del joven: "Tenes cara de...".

En A24 mostraron la puerta del colegio tomado con candados y el representante de la izquierda se cruzó con Feinmann, que tras la presentación dijo: “Soy trotskista con orgullo, ¿cuánta gente mató el capitalismo?”, pero no se quedó con eso y criticó: “Es una chicana barata”, a lo que el conductor indicó: “La diferencia es que vos me mandarías a matar y yo moriría por vos, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, los conozco de memoria”.

Luego, el alumno volvió a arremeter contra el periodista: “Sos un poco derechoso y te cuesta reivindicar los derechos humanos, como la noche de los lápices”, a lo que Feinmann, desmintió: “No me cuesta lo de la noche de los lápices, pero el pañuelo de las abuelas de plaza de mayo que ponen está manchado de corrupción, ¿te acordás de Hebe de Bonafini y Sergio Mauricio Schoklender?”.

El duro cruce del final

Yo no soy kirchnerista”, sostuvo el estudiante a lo que el conductor corrigió: “son socios”, y volvieron a cargar contra la toma del Colegio Nacional, y Lapeña destacó: “Somo dueños de nuestro futuro”, y el cruce subió de temperatura cuando el conductor de A24 destacó: “Con tu futuro hacé lo que se te antoja, pero con el edificio público no”.

Luego, el estudiante explicó: “Esta toma se votó entre los 2200 alumnos de nuestro colegio”, a lo que Feinman indicó: “No te creo, sabés cuántas cubrí y lo decidían un grupito de estudiantes, vos crees que tengo cara de pelotudo… “, a lo que el vocero estudiantil, indicó: “yo creo que sí...”, y de esta manera abrupta se cortó la nota.

Anteriormente, Feinmann también había intercambiado ideas con un protestante de la Universidad de Buenos Aires, pero el intercambio fue en buenos términos, aunque con posturas diferentes con otro representante de un partido de izquierda.

