El tenso cruce entre Eduardo Feinmann y un alumno que tomó el Colegio Nacional: "Tenes cara de..."

El duro cruce del final

“Yo no soy kirchnerista”, sostuvo el estudiante a lo que el conductor corrigió: “son socios”, y volvieron a cargar contra la toma del Colegio Nacional, y Lapeña destacó: “Somo dueños de nuestro futuro”, y el cruce subió de temperatura cuando el conductor de A24 destacó: “Con tu futuro hacé lo que se te antoja, pero con el edificio público no”.

Luego, el estudiante explicó: “Esta toma se votó entre los 2200 alumnos de nuestro colegio”, a lo que Feinman indicó: “No te creo, sabés cuántas cubrí y lo decidían un grupito de estudiantes, vos crees que tengo cara de pelotudo… “, a lo que el vocero estudiantil, indicó: “yo creo que sí...”, y de esta manera abrupta se cortó la nota.

Anteriormente, Feinmann también había intercambiado ideas con un protestante de la Universidad de Buenos Aires, pero el intercambio fue en buenos términos, aunque con posturas diferentes con otro representante de un partido de izquierda.