Marcha contra el Gobierno: CGT, CTA y movimientos sociales protestarán por el endeudamiento de las familias

Casi seis millones de personas con problemas para pagar sus deudas

El deterioro de la capacidad de pago aparece como uno de los argumentos centrales de la protesta. Según los datos difundidos por las organizaciones, la mora de los hogares creció con fuerza durante los últimos dos años.

Las cifras contemplan principalmente el sistema financiero formal, como préstamos bancarios, tarjetas de crédito y financiaciones otorgadas por billeteras virtuales. Los movimientos sociales advierten que el universo podría ser todavía mayor si se incorporaran los préstamos informales y otras formas de endeudamiento que no quedan registradas en las estadísticas oficiales.

Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense citado por los convocantes señaló que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.

La preocupación también está puesta en las fintech y billeteras digitales, donde los niveles de incumplimiento resultan especialmente elevados.

Desde las centrales sindicales sostienen que el fenómeno está directamente relacionado con la pérdida de capacidad de compra de los ingresos y la necesidad de financiar gastos cotidianos.

“Las familias argentinas se endeudan para poder vivir, para pagar el alquiler, comprar comida, afrontar la luz, el gas o sostener los gastos básicos del hogar”, expresaron desde la CGT al convocar a la movilización.

El reclamo de la UTEP: “La crisis del endeudamiento no puede esperar”

La UTEP, encabezada por Alejandro Gramajo, también puso el foco sobre lo que sucede en los barrios populares, donde el acceso al sistema bancario tradicional suele ser más limitado. “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar”, sostuvo la organización.

Desde el movimiento advirtieron que la falta de acceso al crédito formal empuja a muchas familias hacia prestamistas informales, incluso para resolver necesidades inmediatas como la compra de alimentos.

La CTA, por su parte, cuestionó las tasas y los punitorios que aplican algunas entidades financieras y plataformas digitales. Hugo Yasky advirtió sobre los costos asociados a determinadas financiaciones y reclamó mayores regulaciones para evitar que una deuda inicial termine convirtiéndose en una obligación cada vez más difícil de afrontar.

Cómo será la marcha del jueves al Ministerio de Economía

La concentración comenzará a las 14 en la zona de Paseo Colón e Independencia, desde donde las columnas avanzarán hacia el Ministerio de Economía. Está previsto que los manifestantes lleguen aproximadamente media hora después a las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen 250, por lo que podrían registrarse cortes y complicaciones para circular por el centro porteño durante la tarde.

Dentro de la CGT, además, continúa abierta la discusión acerca de profundizar el plan de lucha y avanzar eventualmente hacia un nuevo paro general, aunque hasta el momento no existe una postura unificada dentro de la conducción.

Las PyMEs también se movilizarán el jueves

La jornada tendrá otro foco de protesta durante la mañana. Sectores vinculados a pequeñas y medianas empresas convocaron a concentrarse desde las 9 frente a la Casa Rosada para reclamar medidas destinadas a la actividad productiva.

Entre los impulsores aparece la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, que reclama al Congreso una ley de emergencia para las PyMEs.