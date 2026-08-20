ANSES paga $131.650 por este trámite: hasta cuándo se puede solicitar

Para acceder, es necesario que el matrimonio esté debidamente registrado y que el grupo familiar se encuentre dentro de los límites de ingresos establecidos por el organismo previsional.

El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar el tope vigente de $6.069.688. A diferencia de una asignación mensual, la prestación por matrimonio se acredita por única vez.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio

La prestación está contemplada dentro del régimen de asignaciones familiares y alcanza a determinados trabajadores y beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Entre los grupos incluidos se encuentran trabajadores en relación de dependencia, trabajadores temporarios, personas alcanzadas por la Ley de Riesgos del Trabajo y otros beneficiarios del sistema SUAF.

Para solicitar el pago, además de cumplir con los requisitos de ingresos, es necesario acreditar formalmente el matrimonio y contar con los datos personales y familiares actualizados ante ANSES.

ANSES también paga una asignación por cónyuge

Además de la prestación de pago único por matrimonio, ANSES contempla una Asignación Familiar por Cónyuge, que tiene características diferentes y se abona de manera periódica a quienes cumplen con los requisitos.

En agosto de 2026, el monto de esta asignación es de $18.302,58.

Por lo tanto, no debe confundirse la asignación por cónyuge con la prestación por matrimonio: la primera es una asignación familiar periódica, mientras que la segunda se otorga como pago único luego de contraer matrimonio.

Otros pagos de ANSES por situaciones familiares

El régimen de Asignaciones de Pago Único también contempla prestaciones para otras situaciones familiares.

En agosto de 2026, los valores informados son:

Asignación por Matrimonio: $131.650,55.

$131.650,55. Asignación por Nacimiento: $87.925,24.

$87.925,24. Asignación por Adopción: $525.680,06.

Estos beneficios se otorgan una sola vez y requieren que los beneficiarios cumplan con las condiciones establecidas por ANSES.

Cómo solicitar el pago por matrimonio de ANSES

La gestión puede iniciarse a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El solicitante debe verificar previamente que sus datos personales y familiares estén actualizados y presentar la documentación que acredite el matrimonio.

Una vez realizada la solicitud, ANSES analiza el cumplimiento de los requisitos y, si corresponde, liquida el beneficio de $131.650,55 por única vez.

Los beneficiarios también pueden consultar desde Mi ANSES la información relacionada con sus asignaciones, fechas de cobro y medio de acreditación.

Quienes necesiten modificar la cuenta o entidad donde reciben sus prestaciones pueden realizar la gestión desde Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Cobros" y seleccionar la opción correspondiente al cambio de medio de cobro de las asignaciones familiares.

Luego deberán verificar sus datos de contacto, validar la solicitud mediante el código enviado por ANSES y seleccionar la nueva entidad de cobro. La modificación del medio de cobro puede demorar hasta 60 días en hacerse efectiva.