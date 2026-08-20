Santilli defendió el rumbo económico ante empresarios: "Este es el gobierno más reformista de la historia"

“Pasamos del chavismo a firmar contratos por más de 7.000 millones con Alemania por GNL y a tener 1.600 productos de exportación sin aranceles con Estados Unidos”, afirmó. También contrastó la política comercial de la actual administración con las anteriores en materia de exportación de carne.

Según planteó, la Argentina pasó de “cerrar las exportaciones de carne” a conseguir con Estados Unidos un cupo de 100.000 toneladas y vender en un semestre el volumen que antes se comercializaba en un año".

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló en la apertura del Council of Americas (Foto: archivo).

También destacó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y afirmó que los productos argentinos “ya están llegando” a Europa.

“El presidente Milei devolvió a la Argentina a las democracias occidentales, con el liderazgo del aliado serio, Estados Unidos”, sostuvo. Y resumió el cambio de orientación con una definición política: “Antes, la política exterior servía para habilitar dictaduras; hoy sirve para abrir mercados y mejorar la calidad de vida de los argentinos”.

El mensaje económico: “El equilibrio fiscal no se negocia”

Santilli sostuvo que el primer objetivo del Gobierno fue ordenar las cuentas públicas y defendió el principio de equilibrio fiscal como condición para el crecimiento.

“Primero hay que ordenar la Argentina. Sé que se habla mucho de la micro en estos días, pero sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible”, señaló.

En ese sentido, utilizó ejemplos vinculados con empresas y trabajadores para explicar la importancia de la estabilidad de las variables económicas.

“No puede crecer una empresa si no sabe cuánto costarán sus insumos en seis meses. No puede progresar un trabajador si la inflación destruye permanentemente su salario”, afirmó.

El jefe de Gabinete apuntó nuevamente contra el kirchnerismo y cuestionó la situación económica que, según sostuvo, dejó la gestión anterior.

“El kirchnerismo no ordenó ninguna variable, ni macro ni micro. Dejó la inflación más alta, 1.010% en el último año de gobierno, sin reservas en el Banco Central y una economía cerrada”, afirmó.

Frente a ese escenario, reivindicó la decisión de Milei de comenzar por el equilibrio fiscal. “Milei entendió que había que empezar por los cimientos y dijo una verdad: ningún país puede gastar más de lo que tiene. El equilibrio fiscal no se negocia”, sostuvo.

Energía, agroindustria y minería: los sectores que son "motores" del crecimiento

El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno busca construir las bases de una nueva etapa de crecimiento sobre sectores considerados estratégicos.

Mencionó entre ellos a la agroindustria, la energía, la economía del conocimiento, los minerales críticos y los alimentos.

“La Argentina tiene talento, empresarios dispuestos a invertir y generar empleo cuando encuentran estabilidad y reglas claras”, sostuvo.

En ese marco, destacó el superávit energético, las exportaciones agroindustriales y el volumen de embarques como indicadores del cambio que busca mostrar el Gobierno.

Según los números que presentó durante su exposición, el superávit energético se acerca a los 10.000 millones de dólares y las exportaciones agropecuarias alcanzaron un récord de 9.100 millones de dólares en el último año.

También mencionó un volumen de embarques agroindustriales de 28.000 millones de dólares durante el primer semestre.

La reforma laboral, otro de los ejes del Gobierno

Santilli también aprovechó el escenario empresario para defender la agenda de reformas y puso especialmente el foco en la reforma laboral. “Las inversiones llegan cuando existe orden y previsibilidad y cuando los países hacen las reformas que hay que hacer. Por eso son importantes las que ya se aprobaron y las que vienen”, sostuvo.

Y fue más específico: “La reforma laboral es fundamental”. El funcionario agradeció además a los gobernadores presentes y destacó el trabajo conjunto con diputados y senadores para avanzar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

“Dejar a millones de argentinos en la informalidad es un pecado. No podemos mirar para otro lado”, afirmó.

Diego Santili, durante su discurso ante empresarios (Foto: captura de video).

La defensa del RIGI y la reforma del Banco Central

Otro de los instrumentos reivindicados por Santilli fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que presentó como una señal de previsibilidad para los inversores.

“El RIGI y nuevas herramientas para inversión son una señal de que Argentina vuelve a apostar al desarrollo”, afirmó.

También destacó la futura reforma del Banco Central como una herramienta para garantizar la estabilidad monetaria.

“La reforma del Banco Central será la garantía de que el Estado no va a rifar el valor de nuestra moneda”, sostuvo.

En esa línea, definió a la administración Milei como “el gobierno más reformista de la historia” y aseguró que continuará con ese rumbo.

Santilli llamó a los gobernadores a sostener el cambio liderado por Milei

Hacia el final de su discurso, el jefe de Gabinete buscó despegar el programa de reformas de una identidad partidaria y planteó que el proceso debería trascender al oficialismo.

“Quiero agradecerles especialmente a los gobernadores que están presentes porque esto lo hemos entendido todos. Hemos hecho un trabajo en conjunto con diputados y senadores”, dijo.

Y dejó una definición dirigida a los mandatarios provinciales: “Este cambio no le pertenece a un partido, sino a todos los argentinos”.

Santilli cerró con una referencia al principal problema político que, según planteó, tuvo la Argentina en las últimas décadas: los cambios de rumbo cada cuatro años.

“Triste historia de este país que cambia para un lado u otro cada cuatro años. Ese es el rumbo que vamos a sostener”, concluyó.