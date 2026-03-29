El vuelo de la polémica: las dudas sobre el financiamiento del viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

En el conjunto de denuncias presentadas en el fuero federal, Adorni fue apuntado por incurrir en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación al Estado, abuso de autoridad, dádivas, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

Las presentaciones cuestionan la presencia de la esposa del Jefe de Gabinete, Bettina Julieta Angeletti, en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York por el evento “Argentina Week”, cómo se costearon los vuelos privados a Uruguay y la existencia de inmuebles vinculados al matrimonio que no aparecen en la declaración ante la Oficina Anticorrupción.

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Testigos clave

En las cuatro horas que se prolongó su testimonial, el piloto y broker Agustín Issin Hansen reveló que los servicios que trasladaron a Manuel Adorni ida y vuelta a la costa uruguaya durante el fin de semana de Carnaval costaron 7.800 dólares y fueron abonados por el empresario y periodista Marcelo Grandío.

El tramo San Fernando-Punta del Este del 12 de febrero tuvo un costo de 4.800 dólares facturados directamente por la operadora Alpha Centauri a la productora IMHOUSE S.A. En tanto, el trayecto de regreso del 17 de febrero costó 3.000 dólares.

Issin Hansen aclaró que el pago fue en efectivo, entregado por una persona en nombre de Grandío identificada como “Horacio”. En relación al recibo, respondió que el comprobante es el mensaje que mandaron por chat confirmando que habían recibido el dinero.

El broker explicó que su trabajo consiste en unir al operador aéreo con la necesidad del cliente. Las opciones incluyen alquilar una aeronave o vender pasajes para tramos vacíos, denominados “empty leg” o “pata libre”.

Al declarar en sede judicial, detalló que aplicó descuentos a través de esa modalidad porque el servicio de ida no volvió vacío, sino que subieron dos personas, y en el de regreso una tercera. Gracias a este esquema, Grandío redujo la tarifa de 4.800 a 3.000 dólares.

La empresa de Issin Hansen, “Jag Executive Aviation”, opera mediante WhatsApp, por lo que pudo aportar al expediente las conversaciones mantenidas con Grandío para la contratación.

Por su parte, la empleada de la firma, Vanesa Tossi, relató al juez que cuando el empresario pidió la cotización, mencionó que quería invitar a una familia a Uruguay. Destacó que le solicitó no facturar los viajes, aunque finalmente acordaron blanquear solo el de ida a nombre de IMHOUSE S.A.

Finalmente, Tossi contó que, una vez que se hizo público el video del vuelo, Grandío la contactó varias veces muy nervioso. Incluso mientras transcurría la audiencia en Comodoro Py, la testigo recibió mensajes y un llamado del periodista que no atendió, lo que quedó asentado en el proceso.

También aportó una copia de la carta documento que Grandío envió a Issin Hansen desconociendo la factura de los 3.000 dólares que ya había pagado por el viaje de regreso de Adorni y exigiendo una nota de crédito.

El panorama judicial de los próximos días

Con el material de prueba incluido en la causa, la Justicia analiza si existen motivos para citar a declarar a Marcelo Grandío para que explique los pormenores del pago de un viaje de placer para un alto funcionario público.

Fuentes del caso señalaron que resta definir si lo convocarían como testigo bajo juramento o como imputado por el presunto delito de dádivas.

En este sentido, el fiscal Pollicita solicitó informes sobre las contrataciones de la productora de Grandío con el Estado para verificar si existe un conflicto de intereses.

Asimismo, la Justicia busca determinar si los gastos atribuidos a Manuel Adorni condicen con su patrimonio declarado.