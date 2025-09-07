En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Provincia de Buenos Aires
Legislativas en PBA

Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una

La Legislatura bonaerense renueva bancas este domingo. Cuántos legisladores se votan en cada una de las ocho secciones electorales y qué municipios abarca cada una.

Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una. (Foto: archivo)

Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una. (Foto: archivo)

Este domingo 7 de septiembre de 2025, los bonaerenses regresan a las urnas para participar de las elecciones legislativas provinciales, que se realizarán en forma desdoblada de los comicios nacionales. En esta ocasión, se pondrá en juego la renovación de la mitad de la Legislatura bonaerense, integrada por un total de 92 bancas. De ellas, 46 llegarán a fin de año con mandato cumplido y deberán ser revalidadas en estas elecciones.

Leé también 7 claves para entender una elección inédita, impredecible y con resultados mas allá de las urnas
Elecciones 2021: este domingo renovará 127 del total de 257 bancas de la Cámara de Diputados mientras que en el Senado ocurrirá los mismo con 24 de 54 escaños que posee (Foto: Telam).

La particularidad del sistema bonaerense es que la provincia se divide en 8 secciones electorales, que agrupan a los 135 municipios y determinan qué cargos se eligen en cada zona. En algunas se vota por senadores, en otras por diputados, y en todos los distritos además se renuevan concejales y consejeros escolares. Con más de 14 millones de electores habilitados, el resultado de cada sección será clave para definir el nuevo mapa político de la provincia más poblada del país.

Embed

Cuáles son las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires

Primera sección electoral

  • Cantidad de municipios: 24

  • Electores habilitados: alrededor de 4.600.000

  • Cargos en juego: se eligen 8 senadores provinciales

Municipios que la integran: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Segunda sección electoral

  • Cantidad de municipios: 15

  • Electores habilitados: 600.000

  • Cargos en juego: se eligen 11 diputados provinciales

Municipios que la integran: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Tercera sección electoral

  • Cantidad de municipios: 19

  • Electores habilitados: 5.000.000 (la más poblada)

  • Cargos en juego: se eligen 18 diputados provinciales

Municipios que la integran: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Cuarta sección electoral

  • Cantidad de municipios: 19

  • Electores habilitados: más de 520.000

  • Cargos en juego: se eligen 7 senadores provinciales

Municipios que la integran: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Quinta sección electoral

  • Cantidad de municipios: 27

  • Electores habilitados: más de 1.200.000

  • Cargos en juego: se eligen 5 senadores provinciales

Municipios que la integran: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Sexta sección electoral

  • Cantidad de municipios: 27

  • Electores habilitados: más de 600.000

  • Cargos en juego: se eligen 11 diputados provinciales

Municipios que la integran: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

secciones electorales de la provincia de buenos aires

Séptima sección electoral

  • Cantidad de municipios: 8

  • Electores habilitados: 300.000

  • Cargos en juego: se eligen 3 senadores provinciales

Municipios que la integran: Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Tapalqué y General Alvear.

Octava sección electoral

  • Cantidad de municipios: 1

  • Electores habilitados: 700.000

  • Cargos en juego: se eligen 6 diputados provinciales

Municipio que la integra: La Plata, capital bonaerense.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 Provincia de Buenos Aires Senadores Diputados LegislaturaBonaerense
Notas relacionadas
Elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires, EN VIVO: ya votaron los primeros candidatos
Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: en vivo por A24
Los datos más curiosos de la elección bonaerense: qué pasa con los votos nulos, si faltan boletas o hay irregularidades

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar