Elecciones 2025 en PBA: cómo se dividen las 8 secciones electorales y qué se elige en cada una

Segunda sección electoral

Cantidad de municipios: 15

Electores habilitados: 600.000

Cargos en juego: se eligen 11 diputados provinciales

Municipios que la integran: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

Tercera sección electoral

Cantidad de municipios: 19

Electores habilitados: 5.000.000 (la más poblada)

Cargos en juego: se eligen 18 diputados provinciales

Municipios que la integran: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Cuarta sección electoral

Cantidad de municipios: 19

Electores habilitados: más de 520.000

Cargos en juego: se eligen 7 senadores provinciales

Municipios que la integran: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Quinta sección electoral

Cantidad de municipios: 27

Electores habilitados: más de 1.200.000

Cargos en juego: se eligen 5 senadores provinciales

Municipios que la integran: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Sexta sección electoral

Cantidad de municipios: 27

Electores habilitados: más de 600.000

Cargos en juego: se eligen 11 diputados provinciales

Municipios que la integran: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

Séptima sección electoral

Cantidad de municipios: 8

Electores habilitados: 300.000

Cargos en juego: se eligen 3 senadores provinciales

Municipios que la integran: Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Tapalqué y General Alvear.

Octava sección electoral

Cantidad de municipios: 1

Electores habilitados: 700.000

Cargos en juego: se eligen 6 diputados provinciales

Municipio que la integra: La Plata, capital bonaerense.