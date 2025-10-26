Qué pasa si no fui a votar, de cuánto es la multa y cómo justificar la ausencia. 

image (15)

Multa por no votar en las elecciones legislativas

El Código Electoral Nacional establece que quienes no voten sin una justificación válida deberán pagar una multa que va de $50 a $500, dependiendo del número de infracciones:

Primera infracción: $50

Segunda infracción: $100

Tercera infracción: $200

Cuarta infracción: $400

Quinta o más infracciones: $500

La sanción aplica a electores de entre 18 y 70 años, quienes además quedarán registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar si no justifican su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Qué hacer si perdiste o te robaron el DNI

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que solo se puedía votar con el DNI físico habilitado en el padrón. No se acepta registro de conducir, pasaporte ni constancia de trámite para votar.

En caso de extravío o robo, el votante no podrá sufragar a menos que haya obtenido y presentado un nuevo documento antes del día de la elección. Sin embargo, podrá justificar su ausencia presentando una denuncia policial y registrándola en el sitio del Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar dentro de los 60 días posteriores.

Qué hacer si estás en el exterior

Las personas que se encontraban fuera del país el día de las elecciones no pudieron votar, pero deben justificar su ausencia ante la autoridad consular o policial más cercana, presentando su pasaporte o pasajes aéreos como respaldo.

Los argentinos residentes en el exterior que hayan cambiado su domicilio antes del 19 de abril de 2025 sí puedieron participar en la elección, de forma presencial o por correo, según lo que determinó la representación consular correspondiente.

Cómo justificar la no emisión del voto

Quienes no pudieron votar deberán justificar su ausencia en un plazo de 60 días hábiles. El trámite puede hacerse de forma online en el Registro de Infractores (infractores.padron.gob.ar), adjuntando documentación que respalde el motivo (certificado médico, constancia laboral o denuncia policial).

Una vez aprobada la justificación o abonada la multa, el elector queda exento de sanciones y se lo elimina del registro.