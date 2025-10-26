En vivo Radio La Red
Qué pasa si no fui a votar, de cuánto es la multa y cómo justificar la ausencia

En el caso de no haber participado de los comicios nacionales, la ley prevé sanciones para aquellos que no puedan justificar el motivo por el que no fueron a votar.

Qué pasa si no fui a votar, de cuánto es la multa y cómo justificar la ausencia. 

Este domingo 26 de octubre, los argentinos participaron de las elecciones legislativas 2025, en las que se eligieron 127 diputados y 24 senadores nacionales, renovando así una parte importante del Congreso de la Nación. Sin embargo, cerca de 12 millones de personas no asistieron a ese compromiso y la ley anticipó qué pasa con ellos.

Cómo seguir al instante el resultado electoral en todo el país. (Foto: Cámara Nacional Electoral)

La Dirección Nacional Electoral (DINE) informó que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio se difundirán a partir de las 21 horas, mientras que los nuevos legisladores asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

Por primera vez en todo el país, los comicios se realizaron con la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. La BUP, creada por la Ley N.º 27.781, unifica en una sola hoja a todos los candidatos y partidos políticos, evitando la falta de boletas y reduciendo irregularidades.

Esta modalidad garantiza igualdad de condiciones entre los espacios políticos y simplifica la tarea del votante: solo se debe marcar con una cruz o tilde al candidato o lista elegida.

Multa por no votar en las elecciones legislativas

El Código Electoral Nacional establece que quienes no voten sin una justificación válida deberán pagar una multa que va de $50 a $500, dependiendo del número de infracciones:

  • Primera infracción: $50
  • Segunda infracción: $100
  • Tercera infracción: $200
  • Cuarta infracción: $400
  • Quinta o más infracciones: $500

La sanción aplica a electores de entre 18 y 70 años, quienes además quedarán registrados en el Registro de Infractores al Deber de Votar si no justifican su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección.

Qué hacer si perdiste o te robaron el DNI

La Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que solo se puedía votar con el DNI físico habilitado en el padrón. No se acepta registro de conducir, pasaporte ni constancia de trámite para votar.

En caso de extravío o robo, el votante no podrá sufragar a menos que haya obtenido y presentado un nuevo documento antes del día de la elección. Sin embargo, podrá justificar su ausencia presentando una denuncia policial y registrándola en el sitio del Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar dentro de los 60 días posteriores.

Qué hacer si estás en el exterior

Las personas que se encontraban fuera del país el día de las elecciones no pudieron votar, pero deben justificar su ausencia ante la autoridad consular o policial más cercana, presentando su pasaporte o pasajes aéreos como respaldo.

Los argentinos residentes en el exterior que hayan cambiado su domicilio antes del 19 de abril de 2025 sí puedieron participar en la elección, de forma presencial o por correo, según lo que determinó la representación consular correspondiente.

Cómo justificar la no emisión del voto

Quienes no pudieron votar deberán justificar su ausencia en un plazo de 60 días hábiles. El trámite puede hacerse de forma online en el Registro de Infractores (infractores.padron.gob.ar), adjuntando documentación que respalde el motivo (certificado médico, constancia laboral o denuncia policial).

Una vez aprobada la justificación o abonada la multa, el elector queda exento de sanciones y se lo elimina del registro.

