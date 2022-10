"Es un tema que debe tratar el Congreso, está abierto en algunas provincias, y eso se ve por la presentación de proyectos de algunos diputados y vamos a seguir cómo se da", afirmó Cerruti en declaraciones a Futurock, al tiempo que informó que el presidente Alberto Fernández no debe opinar sobre todos los temas.

cerruti.jpg La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que el debate sobre la eliminación de las PASO es tarea del Congreso.

Y amplió: "El Presidente no es una rocola, no tiene que opinar sobre todos los temas. El tema de las PASO es una ley que cumplir, el presupuesto 2023 contempla el presupuesto para las PASO porque es una ley vigente y hay que armar un cronograma electoral y hay que tener presupuesto".

Eliminación de las PASO: la postura de La Cámpora

Luego, el que se expresó al respecto fue el dirigente de la Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque quien aseguró que "hay un debate de trasfondo filosófico respecto a las PASO".

En dialogo con El Destape, el ministro consideró que el "espíritu original no resultó como se había previsto" y especuló que tal vez se deba a una "cuestión cultural, pero en muchos casos es un instrumento que no se utiliza”.

larroqueii.jpg Eliminación de las PASO: la postura de La Cámpora calienta la interna en el Frente de Todos

Corriendo el eje del hecho puntual sostuvo que "más allá de eso creo que en cualquier debate todos los sectores tenemos que tener la madurez de poder opinar y analizar las cosas no por la conveniencia del momento sino por lo que corresponde y es mejor para el sistema político".

"Si estamos a tiempo y todavía no hemos entrado en año electoral y hay un consenso se verá si se hacen en ese sentido o no" afirmó Larroque y agregó que de ocurrir lo contrario "seguiremos con este mecanismo, entendiendo todos que hay que darle sentido porque evidentemente no se utiliza en la medida en la cual se pensó el origen de este instrumento".

Asimismo, el dirigente cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó que “hace un tiempo la oposición despotricaba ante las PASO” y que “hoy parece poner un grito en el cielo”, ya que en 2019 el frente Cambiemos impulsaba esta medida.