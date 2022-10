La estrategia del albertismo para sostener las PASO: "Si Cristina es candidata nadie se opondrá"

En la Casa Rosada no creen que los que impulsan la suspensión de las PASO desde el oficialismo, tengan los números en el Congreso para aprobar un proyecto en ese sentido porque, señalan: "hay diputados del oficialismo que no están dispuestos a votarlo". Mencionan entre ellos a los 8 legisladores que responden a los movimientos sociales, pero también a diputados del interior.

"Necesitan 129 votos sentados afirmativos, hay que ver también cómo opera la presión de la oposición" para que no voten con el kirchnerismo los dirigentes opositores como Javier Milei, Florencio Randazzo y Graciela Camaño.

El albertismo advierte sobre "un quiebre del Frente de Todos" si se suspenden las PASO

Alberto Fernández participó el sábado de un congreso del Movimiento EVita, junto a disigentes sociales y funcionarios como Emilio Pérsico..jfif

En el entorno de Alberto Fernández advierten que además de que "no tienen los números" en el Congreso para votar una reforma de ese tipo. "Más allá de los candidatos, hay que prestar atención al diseño que le puede hacer ganar las elecciones al FdT", sostienen.

Cerca de Fernández señalan que "sería un error derogar las PASO" porque un gobierno de coalición no tiene una figura que se recorta nítidamente para ser el mejor candidato, aglutinar detrás de una candidatura a dedo a todo el FDT, el Frente probablemente se quiebre".

Y agregan que para la estrategia electoral del Frente de Todos "es necesario tener una gran PASO donde participen los distintos actores -incluidos los movimientos sociales oficialistas como el Evita y Barrios de Pie-, que le den volumen político a la candidatura presidencial. Cerrar en un nombre que no aglutine a todos, puede terminar en un quiebre del Frente de Todos", señalan.

La única posibilidad de que el Frente de Todos pueda llevar una lista y candidatura única, sería que alguna de esas 3 figuras (Alberto, Cristina o Massa) decida ser candidato o candidata. "Pero si no es ninguna de esas, es imposible, que otra figura puede ser candidata única, sin PASO", analizan en el entorno de Alberto Fernández.

Si Cristina Kirchner es candidata "nadie se va a oponer" en el FdT

cristina fernandez de kirchner.jpg Cristina Kirchner realizó un posteo en su cuenta de Twitter. (Foto. Archivo)

En la Casa Rosada admiten que la vicepresidenta Cristina Kirchner sigue siendo una de los 3 dirigentes más influyentes y que genera más expectativas dentro del Frente de Todos. "Si Cristina es candidata, seguramente nadie se va a oponer". Dudan que alguien, incluso el presidente, decida competirle en las PASO.

"Alberto no se bajó, no tengo entendido que nadie se haya bajado ni subido después de las cosas que pasaron. Después del atentado, si Cristina es candidata seguramente nadie se opondrá. Si Sergio (Massa) dice que va a ser candidato, tampoco creo que nadie se oponga, y no creo que si Alberto dice 'voy a ser candidato', nadie se va a oponer", relatan en el albertismo la lógica y la pelea por el poder que se avecina en el Frente de Todos de cara a la sucesión en 2023.

Sin embargo, creen que en última instancia, a medida que avance el calendario y cada uno de esos tres dirigentes se posicione, de acuerdo a la evolución de la gestión y de la crisis, "ellos se pondrán de acuerdo y decidirán" porque "el Frente de Todos es una coalición de gobierno y si no es ninguno de ellos tres, puede haber una cantidad de dirigentes con capacidad para aspirar a ser candidatos, pero primero habrá que ver la opinión de ellos tres".