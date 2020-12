Emilio Monzó: "Me gustaría ser gobernador de Buenos Aires"

Emilio Monzó en Animales Sueltos

Ex Presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó rompió el silencio en el programa Animales Sueltos con Luis Novaresio. Admitió sus deseos de jugar en provincia de Buenos Aires, analizó el tablero hacia las próximas elecciones y dio detalles de su "difícil" relación personal con Mauricio Macri.

"Me gustaría ser Gobernador de la Provincia", dijo Monzó con miras al futuro. Además se pronunció sobre el mandatario actual: "Kicillof es un Gobernador honesto, tienen la misma dificultad de los últimos gobernadores que no son de la provincia y pierden meses entendiéndola".

Con la mirada estratégica de un "armador", respecto de la alianza "Juntos x el Cambio" Monzó analizó: "La foto de hoy es del PRO que está organizándose en Buenos Aires. La oposición está conformado por el PRO, CC, UCR y los apátridas, que no tenemos pertenencia política". Y agregó: "Soy parte del armado de Cambiemos. Están trabajando los intendentes para el armado en la PBA. Salvo Vidal son todos intendentes".

Sobre la vicepresidenta: "Es difícil definir a CFK... es una militante incansable, hay que tener voluntad luego de haber sido Presidenta por 8 años y hoy cumplir una función". Respecto de la carta que publicó días atrás, Monzó sostuvo: "En la Carta veo una parte de Cristina que me preocupa, que raya con prepotencia, que no hay tenido buenos resultados y me extraña que hoy continúe con el mismo error".

Y continuó con una autocrítica: "Muchos líderes se rodean con obsecuentes, y creen que la realidad es la que aplauden los obsecuentes. Ese círculo vicioso, veo que puede volver, el Patio de las Palmeras. Error que nosotros también cometimos, un círculo endogámico obsecuente".