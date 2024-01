En el Gobierno admiten modificaciones a la Ley Ómnibus pero esperan a que llegue Milei para definir

Las expectativas eran que si Milei aprueba los cambios, cuando regrese al país, se comunicará el dictamen y el mismo sábado, si dan los tiempos. De lograrlo, contra reloj, el oficialismo y sus aliados piensan en convocar a sesión especial el sábado o el domingo para tratarla en el recinto.

De no lograrlo, admite un importante asesor del presidente Milei consultado por A24.com, seguirían las conversaciones para hacerlo la semana que viene.

El Gobierno acepta bajar el proyecto de representación uninominal pero apura la boleta única en el Senado

victoria-villarruel-y-abdalajpg.webp El Senado retoma mañana la discusión sobre el proyecto de Boleta Única. (Foto: archivo)

Mientras, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otro asesor muy cercano a Milei, aceptaron el reclamo de la oposición para bajar el artículo que incorporaba cambios al Código nacional electoral, para pasar de un sistema de representación proporcional, plurinominal para la elección de diputados nacionales a uno de circunscripciones uninominales.

"Eso ya está acordado, si tanto problema les genera, lo bajamos, pero vamos a debatir en el Senado el proyecto de Boleta Única", desafiaron en el entorno del presidente.

En ese tema, justamente trabajaba este jueves en su despacho de la Casa Rosada, el ministro del Interior, cuando recibió a los 7 senadores de La Libertad Avanza (LLA) para definir la estrategia para defender en la cámara alta el proyecto oficialista que se encuentra demorado.

En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, el senador Bartolomé Abdala (San Luis) relató las conversaciones: "se hablaron de muchos temas, de un compromiso legislativo, que una vez aprobada en Diputados la ley Bases pase al Senado, y también acelerar el tratamiento de la ley de Boleta única ya se está tratando en el Senado, Congreso, temas que envió el Ejecutivo.

"Somos el bloque oficialista, vinimos a hablar temas que hacen a la interacción con el Poder Ejecutivo, tanto para definir cuando sesiona el Congreso por la ley bases como para el DNU", dijo Abdala aunque evitó hablar de "tiempos" al ser consultado si esperan que Diputados sesione este mismo sábado.

"Somos optimistas que van a activar el proyecto de país que queremos, que haya desregulación de la economía, esto sale fortalecido porque no somos intransigentes, escuchamos y si hay ideas superadoras se van a escuchar y a partir de ahí se resolverá", señaló el senador de LLA al salir de la Casa Rosada ete jueves.

Además de Abdala estuvieron con Francos el jefe del bloque de senadores de LLA, Francisco Paoltroni (Formosa) y los senadores Marcela Arrascaeta (San Luis); Bruno Olivera (San Juan); Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

¿Qué temas está dispuesto a ceder el Gobierno para que salga la ley ómnibus?

Martín Menem.jpg Diputados opositores piden sesionar la próxima semana para avanzar en la Ley Ómnibus. (Foto: archivo)

Las negociaciones son encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a Francos con los opositores.

De hecho, el ministro del interior, según pudo confirmar este portal, el miércoles a la noche mantuvo un encuentro reservado con Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO para intentar acercar posiciones.

¿Qué temas está dispuesto a ceder el Poder Ejecutivo para conseguir consenso y que el Congreso apruebe la ley ómnibus?, preguntó A24.com a uno de los asesores más cercanos al presidente.

La respuesta se repitió entre otros importantes funcionarios que este jueves repetían al unísono lo mismo: "No estamos negociando, escuchamos sugerencias de la oposición y los sectores involucrados, y si mejoran la ley, las incorporamos y se reescriben los proyectos".

Se sigue conversando permanentemente con todos los bloques, con gobernadores, intendentes, con empresas y cámaras de distintos sectores que piden cambios. Se corregirán errores de redacción, se dejarán sin efecto temas que puedan generar problemas en las economías regionales, tales como la ley de pesca, la de hidrocarburos, la de biocombustibles o las retenciones, señaló el asesor.

Pero las conversaciones seguirían trabajadas, hasta que llegue Milei y decida sobre los reclamos de los bloques de PRO, UCR y otros que podrían ser aliados en la ley en general, pero que piden que el Poder Ejecutivo saque la delegación de facultades al Ejecutivo por 4 años, y la derogación de la ley de movilidad jubilatoria o la liquidación del Fondo de Garantías de la ANSES.

"El presidente pide facultades extraordinarias porque son necesarias para poder gobernar en la emergencia. Está comprobada la emergencia económica. ¿De qué tienen miedo? No se entiende a la oposición", señalan en los pasillos de la Casa Rosada, en tono irónico.

Cerca de Milei tampoco ven viable ceder a derogación de la movilidad jubilatoria. "Con esta fórmula los jubilados ya perdieron el 40% de sus ingresos por la inflación. No entendemos por qué la oposición no quiere derogarla; les daríamos aumentos mayores por decreto de acuerdo a la inflación", agregó la fuente, que, sin embargo, no descartó que ese sea otro punto a ceder, para evitar que se caiga toda la ley.

"Si se cae la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria tampoco cambia mucho porque, de hecho, ya está en desuso, porque el último gobierno ya no la aplicaba y tenía que agregar aumentos con bonos para compensar la pérdida del poder adquisitivo", señalaban cerca de Milei en momentos cruciales para la definición de la suerte del plan del oficialismo.