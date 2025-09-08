En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Axel Kicillof
Elecciones 2025

En fotos, las caras de la derrota y la victoria tras la elección en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno sufrió un duro revés en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof fue el gran ganador de la jornada. Eso quedó totalmente reflejado en las fotos.

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con ganadores y perdedores muy claros. (foto: Gentileza Reuters)
Leé también El mensaje de Cristina a Milei después de la victoria: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo más que nunca"
el mensaje de cristina a milei despues de la victoria: el proximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo mas que nunca
karina 2

El gobierno nacional sufrió una dura derrota, por casi 14 puntos, en la provincia de Buenos Aires contra la conducción del gobernador Axel Kicillof. El mandatario bonaerense quedó posicionado como un presidenciable para 2027. Con ese panorama, las caras en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria marcaron ese claro contraste: el dolor de una derrota más dura de lo esperada y la clara confirmación de la figura principal de la oposición peronista.

karina y caputo

Las caras en el búnker de la Libertad avanza fueron de desconcierto, tristeza y desazón. Se reflejó desde los ministros hasta Karina Milei y el propio presidente de la Nación.

milei 2
Foto Reuters

Foto Reuters

En contraste, Axel Kicillof estuvo sonriente y confiado desde el momento de la votación.

kicillof vota

Se sacó selfies con votantes que lo aprecian y, luego, esperó el momento de la consagración acompañado por su mujer, Soledad Quereilhac.

kicillof y su esposa 2

Como dijo el presidente Milei en campaña: fue una elección bisagra.

espert

La cara del diputado José Luis Espert es más que elocuente. En octubre, como candidato, puede tener revancha.

bullrich

Solo que el análisis posterior al resultado, quedó marcado de manera diferente en los rostros de los protagonistas.

kicillof selfie

Milei perdió y Kicillof fue claro vencedor.

FUENTE: milei
