En fotos, las caras de la derrota y la victoria tras la elección en la provincia de Buenos Aires

Una vez más, las encuestas no acertaron el resultado electoral. Tampoco el presidente javier Milei, quien en el cierre de campaña habló de "empate técnico". Pero nada de eso ocurrió. Un resultado fue contundentemente a favor del peronismo.
El Gobierno sufrió un duro revés en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof fue el gran ganador de la jornada. Eso quedó totalmente reflejado en las fotos.
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con ganadores y perdedores muy claros. (foto: Gentileza Reuters)
Una vez más, las encuestas no acertaron el resultado electoral. Tampoco el presidente javier Milei, quien en el cierre de campaña habló de "empate técnico". Pero nada de eso ocurrió. Un resultado fue contundentemente a favor del peronismo.
El gobierno nacional sufrió una dura derrota, por casi 14 puntos, en la provincia de Buenos Aires contra la conducción del gobernador Axel Kicillof. El mandatario bonaerense quedó posicionado como un presidenciable para 2027. Con ese panorama, las caras en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria marcaron ese claro contraste: el dolor de una derrota más dura de lo esperada y la clara confirmación de la figura principal de la oposición peronista.
Las caras en el búnker de la Libertad avanza fueron de desconcierto, tristeza y desazón. Se reflejó desde los ministros hasta Karina Milei y el propio presidente de la Nación.
En contraste, Axel Kicillof estuvo sonriente y confiado desde el momento de la votación.
Se sacó selfies con votantes que lo aprecian y, luego, esperó el momento de la consagración acompañado por su mujer, Soledad Quereilhac.
Como dijo el presidente Milei en campaña: fue una elección bisagra.
La cara del diputado José Luis Espert es más que elocuente. En octubre, como candidato, puede tener revancha.
Solo que el análisis posterior al resultado, quedó marcado de manera diferente en los rostros de los protagonistas.
Milei perdió y Kicillof fue claro vencedor.