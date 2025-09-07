En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Provincia de Buenos Aires
Elecciones 2025

Insólita escena: corrió para no ser presidente de mesa y terminó con la intervención de la Policía

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires dejó un episodio inesperado en una escuela platense. La insólita situación.

Elecciones con sorpresa: joven se fugó al ser designado presidente de mesa y lo atraparon.

Elecciones con sorpresa: joven se fugó al ser designado presidente de mesa y lo atraparon.

La jornada electoral en La Plata arrancó con una escena digna de película: un joven designado como presidente de mesa salió corriendo para evitar la responsabilidad y terminó siendo perseguido por la policía, que lo obligó a volver para cumplir su función.

Leé también Qué servicios son gratuitos este domingo en la provincia de Buenos Aires por las elecciones
Elecciones 2025 en Buenos Aires: peajes, transporte y servicios gratis para ir a votar. (Foto: archivo)

La escena ocurrió poco después de las 8 en la Escuela Valentín Vergara de La Plata, ubicada en 7 y 33. El establecimiento permanecía cerrado porque no se habían conformado las mesas por falta de autoridades. Una mujer salió al exterior y pidió a los policías de custodia que llamaran a un joven que había llegado temprano para votar.

Cuando fue notificado de que debía asumir como presidente de mesa, el joven se negó y salió corriendo, pero solo logró avanzar unos metros antes de ser interceptado por la policía. Frente a la mirada atónita de los votantes que aguardaban en la puerta, los oficiales le recordaron que la designación es una responsabilidad ciudadana ineludible y que negarse a cumplirla implica consecuencias legales. Finalmente, el joven aceptó y deberá desempeñarse en el cargo durante toda la jornada.

Otro caso en Mar del Plata: presidente ausente

Una situación similar se vivió en Mar del Plata, en la escuela Federico Leloir de Güemes 3147. Allí, un ciudadano también designado como presidente de mesa decidió retirarse apresuradamente antes de asumir la función.

Según testigos, apenas fue notificado, el hombre salió corriendo, se subió a su auto y se alejó a toda velocidad, dejando sorprendidos a los efectivos militares que custodiaban el lugar.

El hecho se sumó a las dificultades en la apertura de mesas por ausencia de autoridades, un problema que suele repetirse en cada elección. En esa escuela marplatense, solo una de las siete mesas logró habilitarse a tiempo.

elecciones

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: qué servicios son gratuitos este domingo

Este domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, los bonaerenses podrán viajar gratis por autopistas, rutas y transporte público en el marco de las elecciones legislativas provinciales. La medida busca garantizar el derecho al voto y facilitar la participación ciudadana en toda la provincia.

Con respecto a los peajes, la medida fue comunicada por la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y la gratuidad aplica en las principales autopistas y corredores:

  • Autopista Buenos Aires–La Plata

  • Corredor del Atlántico

  • Todas las estaciones de peaje administradas por AUBASA

La liberación de los peajes se da en una jornada en la que se espera un importante movimiento vehicular hacia los distintos partidos de la provincia, y contribuirá a agilizar la circulación, evitando congestiones y demoras innecesarias.

Transporte público gratuito para todos los bonaerenses

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso también la gratuidad del transporte público automotor y fluvial de pasajeros, tanto urbano como interurbano, para toda la jornada electoral. Esta medida se aplica a:

  • Servicios regulares urbanos de colectivos

  • Servicios interurbanos de media y larga distancia

  • Transporte fluvial en el Delta del Paraná

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, destacó que la disposición busca garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte.

Además, Marinucci señaló que “el servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”. La misma medida se repetirá en las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre de 2025.

El servicio tendrá frecuencias especiales, similar a un día feriado:

  • Los colectivos y trenes operarán con cronograma de día sábado.
  • El transporte fluvial mantendrá su frecuencia habitual de día hábil.

Además, la resolución invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa, con el fin de ampliar su alcance territorial y garantizar una cobertura más amplia.

El transporte también será gratuito en las elecciones legislativas generales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre en todo el país.

