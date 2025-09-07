Insólita escena: corrió para no ser presidente de mesa y terminó con la intervención de la Policía

Según testigos, apenas fue notificado, el hombre salió corriendo, se subió a su auto y se alejó a toda velocidad, dejando sorprendidos a los efectivos militares que custodiaban el lugar.

El hecho se sumó a las dificultades en la apertura de mesas por ausencia de autoridades, un problema que suele repetirse en cada elección. En esa escuela marplatense, solo una de las siete mesas logró habilitarse a tiempo.

elecciones

Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: qué servicios son gratuitos este domingo

Este domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, los bonaerenses podrán viajar gratis por autopistas, rutas y transporte público en el marco de las elecciones legislativas provinciales. La medida busca garantizar el derecho al voto y facilitar la participación ciudadana en toda la provincia.

Con respecto a los peajes, la medida fue comunicada por la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) y la gratuidad aplica en las principales autopistas y corredores:

Autopista Buenos Aires–La Plata

Corredor del Atlántico

Todas las estaciones de peaje administradas por AUBASA

La liberación de los peajes se da en una jornada en la que se espera un importante movimiento vehicular hacia los distintos partidos de la provincia, y contribuirá a agilizar la circulación, evitando congestiones y demoras innecesarias.

Transporte público gratuito para todos los bonaerenses

Por otra parte, el Gobierno de Axel Kicillof dispuso también la gratuidad del transporte público automotor y fluvial de pasajeros, tanto urbano como interurbano, para toda la jornada electoral. Esta medida se aplica a:

Servicios regulares urbanos de colectivos

Servicios interurbanos de media y larga distancia

Transporte fluvial en el Delta del Paraná

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, destacó que la disposición busca garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte.

Además, Marinucci señaló que “el servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”. La misma medida se repetirá en las elecciones nacionales programadas para el 26 de octubre de 2025.

El servicio tendrá frecuencias especiales, similar a un día feriado:

Los colectivos y trenes operarán con cronograma de día sábado.

El transporte fluvial mantendrá su frecuencia habitual de día hábil.

Además, la resolución invita a los municipios bonaerenses a adherir a la iniciativa, con el fin de ampliar su alcance territorial y garantizar una cobertura más amplia.

El transporte también será gratuito en las elecciones legislativas generales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre en todo el país.