En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Elecciones 2025
Casa Rosada

Milei analiza con el Gabinete los pasos a seguir tras la dura derrota electoral en Buenos Aires

Clima de desazón y autocrítica en el Gobierno. El Presidente convocó a dos reuniones de ministros en un día, mientras Caputo analiza medidas para intentar llevar calma a la reacción de los mercados.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Clima de autocrítica y pases de factura en el Gobierno tras la estrepitosa derrota en la Provincia (Foto: archivo).

Clima de autocrítica y pases de factura en el Gobierno tras la estrepitosa derrota en la Provincia (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei arribó esta mañana a la Casa Rosada para encabezar la primera reunión de Gabinete tras la inesperada derrota electoral que el Gobierno sufrió el domingo en la provincia de Buenos Aires y que lo obliga, según reconoció el propio mandatario, a “hacer una autocrítica y corregir los errores políticos”.

Leé también La autocrítica de Guillermo Francos tras la derrota en las elecciones: un mensaje sobre la economía
La autocrítica de Francos tras la derrota: un mensaje directo sobre la economía

Tras su discurso en el búnker de La Libertad Avanza en el que reconoció la derrota, el Presidente llegó este lunes a las 8:55 a la Casa Rosada. Junto con él ingresó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

De la reunión, que comenzó a las 9:30, también participaban la hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y casi todos los ministros.

Temprano, desde las 9, se vieron ingresar por la explanada de la Casa Rosada a Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Caputo y Bausili - Ministerio de economia.jpg
El ministro de Econom&iacute;a, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili (Foto MECON).

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili (Foto MECON).

Los únicos que no asistieron fueron los ministros de Economía, Luis Caputo, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, que tenían agenda aparte y participarán de otra reunión de gabinete convocada por el Presidente para las 16:30.

Según supo A24.com, Bullrich se ausentó para estar presente en la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana, mientras que Caputo estaba abocado a tratar de llevar calma a los mercados tras la estrepitosa derrota en unas elecciones que, si bien fueron provinciales, Milei se encargó de marcarlas como una especie de plebiscito de su gestión.

La reacción de los mercados

En una jornada que se presentaba con extrema incertidumbre en la apertura de los mercados, el objetivo del Gobierno es retomar la iniciativa. No obstante, las consecuencias del resultado de los comicios comenzó a palparse desde temprano: la cotización del dólar oficial en el Banco Nación trepaba $70 y superaba el techo de la banda de flotación, llevando a la divisa a los $1.450.

expectativa dólar
Las acciones argentinas caen en los mercados luego de la derrota del oficialismo (Foto: archivo).

Las acciones argentinas caen en los mercados luego de la derrota del oficialismo (Foto: archivo).

A pesar de que Milei anticipó en su discurso del domingo que “no se moverá ni un milímetro del rumbo” de la política económica, en lo que se lee como otro efecto del resultado electoral, el riesgo país trepaba a los 1000 puntos y caían las acciones de empresas argentinas en las bolsas del mundo.

Paralelamente, los gobernadores de todo el país, en medio de críticas a las restricciones presupuestarias del gobierno de Milei, convocaron a una cumbre este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Elecciones 2025 La Libertad Avanza
Notas relacionadas
En fotos, las caras de la derrota y la victoria tras la elección en la provincia de Buenos Aires
La derrota de Milei fue mayor a la esperada y se abre un escenario de incertidumbre hasta octubre
Milei en shock redefine la estrategia de cara a octubre y se profundiza la interna en el Gobierno por la derrota

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar