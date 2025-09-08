Milei analiza con el Gabinete los pasos a seguir tras la dura derrota electoral en Buenos Aires

Caputo y Bausili - Ministerio de economia.jpg El ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili (Foto MECON).

Los únicos que no asistieron fueron los ministros de Economía, Luis Caputo, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, que tenían agenda aparte y participarán de otra reunión de gabinete convocada por el Presidente para las 16:30.

Según supo A24.com, Bullrich se ausentó para estar presente en la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana, mientras que Caputo estaba abocado a tratar de llevar calma a los mercados tras la estrepitosa derrota en unas elecciones que, si bien fueron provinciales, Milei se encargó de marcarlas como una especie de plebiscito de su gestión.

La reacción de los mercados

En una jornada que se presentaba con extrema incertidumbre en la apertura de los mercados, el objetivo del Gobierno es retomar la iniciativa. No obstante, las consecuencias del resultado de los comicios comenzó a palparse desde temprano: la cotización del dólar oficial en el Banco Nación trepaba $70 y superaba el techo de la banda de flotación, llevando a la divisa a los $1.450.

expectativa dólar Las acciones argentinas caen en los mercados luego de la derrota del oficialismo (Foto: archivo).

A pesar de que Milei anticipó en su discurso del domingo que “no se moverá ni un milímetro del rumbo” de la política económica, en lo que se lee como otro efecto del resultado electoral, el riesgo país trepaba a los 1000 puntos y caían las acciones de empresas argentinas en las bolsas del mundo.

Paralelamente, los gobernadores de todo el país, en medio de críticas a las restricciones presupuestarias del gobierno de Milei, convocaron a una cumbre este lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).