La intimidad de la mega fiesta de cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Lizy Tagliani reveló que la denuncia de Viviana Canosa le hizo revivir un trauma que creía superado

Meses atrás se confirmó el levantamiento del secreto de sumario en la denuncia por abuso de menores que Viviana Canosa presentó el 21 de abril de 2025 contra varias figuras del espectáculo. Según reveló PrimiciasYa, que accedió en exclusiva al expediente judicial, allí se detalla el testimonio que la conductora expuso primero en Viviana en vivo y luego ratificó ante la Justicia.

Ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, la periodista amplió la información que había lanzado en su programa, vinculando a una presunta red de trata y corrupción de menores relacionada con el ámbito artístico y mediático.

Con nombre y apellido, Canosa apuntó directamente contra personalidades de alto perfil como Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

En diálogo con DDM (América TV), Lizy Tagliani se refirió a la denuncia realizada por la figura de El Trece: "Las denuncias son necesarias. Lo que está mal son las formas. La fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea la que sea. Lo que pasa es que los jueces y los fiscales tienen que analizar el caso, ver las pruebas, y después deciden qué se toma en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar".

Durante la charla en el programa de Mariana Fabbiani, la capocómica reconoció que la presentación de Canosa la hizo revivir viejas heridas: "Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando yo era adolescente no quería ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el baño de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace un montón. Y ahora que estoy yendo al club de deporte con mi hijo, me meto al baño de discapacitados. No me quiero meter al baño porque tengo miedo que piense en cualquier cosa la gente. Es un trauma que ya venía de antes, que lo tenía superado, y es un fantasma que me volvió".

Finalmente, Lizy expresó su deseo de que el caso tenga un pronto cierre: "Ojalá que se termine todo pronto y se haga Justicia. Y también Justicia por las víctimas de abuso. Es un delito, existe y tiene que haber Justicia", concluyó.