A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
MOMENTO ESPECIAL

La intimidad de la mega fiesta de cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot organizaron una gran fiesta temática para celebrar el aniversario de su Tati. Las fotos del encuentro.

8 sept 2025, 12:19
Toda la intimidad de la mega fiesta de cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot
Toda la intimidad de la mega fiesta de cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot
Toda la intimidad de la mega fiesta de cumpleaños de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

Hace un año, la vida de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot cambió por completo con la llegada de Tati, el niño al que adoptaron luego de atravesar con paciencia todo el proceso legal y emocional que implica la adopción. Desde aquel momento, la pareja se volcó de lleno a la crianza y a la construcción de una nueva etapa como familia, acompañados por el afecto de su entorno.

Este fin de semana, los tres vivieron una jornada muy especial: celebraron por primera vez el cumpleaños de Tati. Con gran entusiasmo, organizaron una fiesta temática inspirada en Spiderman, el superhéroe favorito del pequeño. Hubo globos, animación, inflables y una mesa llena de cosas ricas para compartir, en un clima de felicidad que desbordó a todos los presentes.

cumpleaños hijo lizy

El festejo se llevó a cabo en un coqueto salón de Berazategui, donde se reunieron amigos de la pareja y varios compañeritos del jardín del homenajeado. Los chicos disfrutaron de la propuesta pensada para ellos, y cuando se retiraron, la reunión continuó con familiares y allegados que se acercaron para compartir el momento.

cumpleaños hijo lizy 2

Entre los invitados se destacaron algunas figuras del ambiente artístico, como Celeste Muriega y Cristian Sancho, además de Barby Franco, que asistió junto a su hija Sarah. La presencia de los famosos le dio un toque de brillo a la celebración, que tuvo como eje central la emoción de Lizy y Sebastián por ver a Tati disfrutando de su primer gran cumpleaños rodeado de amor.

Embed

Lizy Tagliani reveló que la denuncia de Viviana Canosa le hizo revivir un trauma que creía superado

Meses atrás se confirmó el levantamiento del secreto de sumario en la denuncia por abuso de menores que Viviana Canosa presentó el 21 de abril de 2025 contra varias figuras del espectáculo. Según reveló PrimiciasYa, que accedió en exclusiva al expediente judicial, allí se detalla el testimonio que la conductora expuso primero en Viviana en vivo y luego ratificó ante la Justicia.

Ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4, la periodista amplió la información que había lanzado en su programa, vinculando a una presunta red de trata y corrupción de menores relacionada con el ámbito artístico y mediático.

Con nombre y apellido, Canosa apuntó directamente contra personalidades de alto perfil como Marley, Florencia Peña, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular, Lizy Tagliani y Marcelo Corazza.

En diálogo con DDM (América TV), Lizy Tagliani se refirió a la denuncia realizada por la figura de El Trece: "Las denuncias son necesarias. Lo que está mal son las formas. La fiscalía tiene la obligación de tomar la denuncia, sea la que sea. Lo que pasa es que los jueces y los fiscales tienen que analizar el caso, ver las pruebas, y después deciden qué se toma en cuenta para la investigación y qué se descarta. Esa es la información que debería llegar".

Durante la charla en el programa de Mariana Fabbiani, la capocómica reconoció que la presentación de Canosa la hizo revivir viejas heridas: "Me volvió algo muy particular que no me pasaba hace años. Cuando yo era adolescente no quería ni al baño de hombres ni al baño de mujeres, porque en el baño de mujeres sentía que incomodaba y en el baño de hombres me sentía incómoda yo. Eso ya lo había superado hace un montón. Y ahora que estoy yendo al club de deporte con mi hijo, me meto al baño de discapacitados. No me quiero meter al baño porque tengo miedo que piense en cualquier cosa la gente. Es un trauma que ya venía de antes, que lo tenía superado, y es un fantasma que me volvió".

Finalmente, Lizy expresó su deseo de que el caso tenga un pronto cierre: "Ojalá que se termine todo pronto y se haga Justicia. Y también Justicia por las víctimas de abuso. Es un delito, existe y tiene que haber Justicia", concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Lizy Tagliani

Lo más visto