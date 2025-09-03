En vivo Radio La Red
POLÉMICA POR LA SEGURIDAD

Cierre de campaña de LLA en PBA: manifestantes protestan en contra el Presidente en las inmediaciones del acto

En medio de la polémica por la seguridad del presidente, una marcha en su contra tiene lugar en las inmediaciones del club Villa Ángela de Moreno donde el mandatario dará el discurso de cierre de campaña para las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

Un grupo de militantes libertarios ingresó en el predio cerca de las 17, horario en el que estaba convocada la actividad. De esa manera, comienza a tomar forma el acto en el que además de Milei, hablarán el primer candidato a diputado nacional en las elecciones generales de octubre, José Luis Espert, y el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.

El ingreso al predio se torna lento debido a que los simpatizantes libertarios deben atravesar tres anillos de seguridad debido al fuerte operativo desarrollado para proteger al Presidente.

Primero se divisó a una gran cantidad de colectivos y micros que transportaron a los militantes libertarios a la zona del predio, en el que se espera un caudal de 10 mil asistentes para acompañar al partido libertario, mientras que el mandatario hablaría alrededor de las 19.30.

Entre quienes llegaron al acto, hubo un grupo que llamó la atención por haber entrado con capuchas sin permitir entonces divisar sus caras.

A24_03-09-25_17-10

Minutos después de las 17.30, en las inmediaciones del club Villa Ángela se congregó una grupo de unas 50 personas que protestaron contra el presidente. Cuando cortaba el semáforo bajaban a la ruta 53 con carteles que decían "Fuera Milei" y "Milei vende Patria". Por el momento, no se registran incidentes pese a la coincidencia entre grupos de apoyo y opositores al Presidente.

La polémica entre Nación y Kicillof por la seguridad de Milei

La tensión se amplificó con la advertencia del Ministerio de Seguridad bonaerense, que el martes a la noche envió una nota a la Casa Militar —dependiente del Ejército y de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei— en la que sostuvo que “no está garantizada la seguridad del Presidente” en el predio elegido para la actividad, el club Villa Ángela de Moreno.

El informe provincial describió al lugar como un terreno baldío usado como cancha de fútbol, sin cerco perimetral cerrado, rodeado de calles de tierra complicadas por las lluvias recientes y sin centros de salud cercanos ni accesos rápidos que permitan una evacuación de emergencia.

Pese a esas observaciones, Milei ratificó este miércoles en la reunión de gabinete en Casa Rosada que realizará allí su cierre de campaña en Buenos Aires. Ante la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que serán las fuerzas federales las que garantizarán la custodia del jefe de Estado.

