Cierre de campaña de LLA en PBA: manifestantes protestan en contra el Presidente en las inmediaciones del acto

Entre quienes llegaron al acto, hubo un grupo que llamó la atención por haber entrado con capuchas sin permitir entonces divisar sus caras.

A24_03-09-25_17-10

Minutos después de las 17.30, en las inmediaciones del club Villa Ángela se congregó una grupo de unas 50 personas que protestaron contra el presidente. Cuando cortaba el semáforo bajaban a la ruta 53 con carteles que decían "Fuera Milei" y "Milei vende Patria". Por el momento, no se registran incidentes pese a la coincidencia entre grupos de apoyo y opositores al Presidente.

La polémica entre Nación y Kicillof por la seguridad de Milei

La tensión se amplificó con la advertencia del Ministerio de Seguridad bonaerense, que el martes a la noche envió una nota a la Casa Militar —dependiente del Ejército y de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei— en la que sostuvo que “no está garantizada la seguridad del Presidente” en el predio elegido para la actividad, el club Villa Ángela de Moreno.

El informe provincial describió al lugar como un terreno baldío usado como cancha de fútbol, sin cerco perimetral cerrado, rodeado de calles de tierra complicadas por las lluvias recientes y sin centros de salud cercanos ni accesos rápidos que permitan una evacuación de emergencia.

Pese a esas observaciones, Milei ratificó este miércoles en la reunión de gabinete en Casa Rosada que realizará allí su cierre de campaña en Buenos Aires. Ante la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que serán las fuerzas federales las que garantizarán la custodia del jefe de Estado.