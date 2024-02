En medio del conflicto de gobernadores, Frigerio se mostró con gobernador radical más crítico

Según Pullaro, es esencial pensar en políticas comunes que promuevan el asociativismo y la coordinación para abordar temas relevantes en un momento desafiante para Argentina. Subrayó la necesidad de un modelo de desarrollo productivo que involucre a diversos sectores, incluyendo el campo, la industria, el comercio, la ciencia y la tecnología. Además, propuso que la Región Centro sea el espacio para debatir y consensuar políticas públicas que aborden las necesidades del país y transformen su matriz.

El gobernador destacó la importancia de defender los intereses de la región y no contribuir únicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Enfatizó que el objetivo es poner en la agenda política nacional las necesidades del país, especialmente aquellas relacionadas con el crecimiento económico y la generación de empleo.

“Coincidimos y planteamos permanentemente que no hay salida para la Argentina y para nuestra región si no impulsamos desde el Estado políticas que fomenten la actividad privada”, dijo Frigerio, en un mensaje que muestra matices con el pensamiento del gobierno nacional: Milei cree que el Estado no debe fomentar ni alentar actividades económicas.