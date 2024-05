En medio del Paro, el Gobierno dice que el Pacto de Mayo puede servir para "empezar a discutir" una reforma sindical

"El pacto de mayo, a realizarse el sábado 25 de mayo por la tarde, es efectivamente el acordar los 10 puntos de mayor sentido común, no va a tener modificaciones, son puntos muy básicos de desarrollo y de futuro. Es tan básico que acordamos la defensa de la propiedad privada, si no estuviéramos en Argentina y tantas décadas de desastres no tendría sentido hablar de propiedad privada, tema tan elemental que yo me puedo robar lo tuyo vos lo mío", respondió Adorni.

Javier Milei confirmó que no invitará a Axel Kicillof al Pacto de Mayo Javier Milei confirmó que no invitará a Axel Kicillof al Pacto de Mayo. (Foto: NA)

Y agregó: "Ese día va a ser un hermoso ámbito para empezar a discutir los próximos pasos que se quieran dar cuestiones que no funcionan, creen que el sindicalismo como esta funciona para los trabajadores es rara. Estamos con inflación récord, hace 12 años no generás empleo, ni empresas en Argentina, el sindicalismo tal como lo conocemos no tiene mucha razón de ser que es representar a los trabajadores, además de otros detalles como funciona el sistema de representación sindical en Argentina".

"A medida que se acerque la fecha daremos más detalles en términos de organización", dijo Adorni a A24.com.

Duras críticas del Gobierno a sindicalistas que convocaron al paro general de la CGT

El Gobierno redobló la apuesta a través del vocero presidencial, Manuel Adorni salió a relativizar el éxito del paro, y lo vinculó a objetivos "políticos" y a un mecanismo de "extorsión" de sindicalistas "ricos que no representan a trabajadores pobres".

Adorni dijo que "se recibieron a la línea 134 un total de 138466 llamadas con denuncias, como dijo la ministra de seguridad, colectivos agredidos con clavos y piedrazos, hubo fuerzas de choque del sindicato de camioneros. Estas son extorsiones que hace 20, 30 o 40 años hacen quienes viven del esfuerzo de los demás, no del esfuerzo propio".

Adorni apuntó directamente contra algunos sindicalistas como el líder de camioneros, Pablo Moyano y Omar Maturano de Ferroviarios: "Hay uno particularmente que está hace más de 30 años en el poder, que fue menemista, kirchnerista de Néstor, de Cristina, oficialista del peronismo de turno", dijo.

Y apuntó que "mientras 1 millón de trabajadores quedaron varados por un paro de su gremio, él se mueve en un Audi A5. Hubo otro que tuvo más causas judiciales que horas de trabajo en el estado, tenemos uno de estos personajes que amenazó al ministro Caputo con tirarlo al Riachuelo. Estos son algunos de los personajes que cercenaron el desarrollo de los argentinos durante los últimos 25 años, por lo menos".

Y diferenció a los argentinos que quisieron ir a trabajar, pero no pudieron por el paro de transporte: "Hay dos argentinas, lo importante es que cada vez son más las que deciden trabajar como forma de forjar su futuro".

El Gobierno ratificó que en medio del paro "el protocolo antipiquetes está vigente, las fuerzas federales custodiando edificios públicos y rutas y se ha dado al orden de actuar en caso de ser necesario".

Además, desmintió que la medida de fuerza pueda influir en cambios a la denominada ley bases que discute el Senado: "Este paro no influye en nada el debate de la le bases en el senado, no tiene nada que ver" dijo Adorni y agregó "no va a haber reformas en la reforma laboral".

"Este gobierno tuvo más paros que leyes, hacen todo lo posible por no avanzar con lo que la gente votó, paran y paran, es una situación exótica", señaló.

En tanto, desde la Casa Rosada relativizaron los reclamos de la CGT en cuanto a la caída del poder adquisitivo de los salarios, o el rechazo al impuesto a las ganancias o a la reforma laboral, varis de los puntos por los que se convocó al segundo paro general:

"No entendemos cuál es la respuesta que están esperando, imaginate apenas entendemos las razones de este paro, las entendemos desde el lado político. Lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y contra la libertad de la gente, un paro en este momento de argentina es descabellado" cuando digan cuál es la respuesta que pretenden será la cartera correspondiente que les responda", ironizó Adorni.