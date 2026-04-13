En qué consiste el programa Formando Capital Humano, el nuevo portal del Gobierno para generar empleo

Cómo funcionará el programa

Uno de los puntos clave de la iniciativa es la implementación de un sistema de vouchers, que permitirá a los beneficiarios acceder a distintas propuestas de capacitación.

Este mecanismo apunta a simplificar el acceso a la oferta formativa y mejorar el seguimiento de las capacitaciones, además de brindar mayor claridad sobre las opciones disponibles.

Desde el Gobierno explicaron que el sistema busca hacer más eficiente la política pública, facilitando la participación de los usuarios y la articulación con distintos sectores.

Los objetivos principales son:

Mejorar la empleabilidad de personas desocupadas o con trabajos precarios.

Actualizar habilidades laborales, tanto técnicas como socioemocionales.

Responder a la demanda productiva, incluyendo sectores tecnológicos y oficios tradicionales.

Facilitar la inserción laboral formal o el desarrollo de emprendimientos.

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Requisitos para acceder al programa de empleo de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo detallaron en el anexo de la resolución los requisitos indispensables para acceder al programa. Podrán acceder:

Personas mayores de 18 años.

Desocupados, que no posean trabajo formal registrado.

Monotributistas Sociales y de categoría A.

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Trabajadores del régimen especial de Contrato de Trabajo.

Personal de Casas Particulares (empleadas domésticas).

Trabajadores rurales con empleos temporarios o estacionales.

A su vez, la normativa del nuevo programa indica que no podrán acceder las personas que:

Sean prófugos de la Justicia.

Perciban un subsidio o prestación monetaria con fines de empleo.

Se encuentren registrados como empleadores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Sean titulares de más de un automotor cuya antigüedad sea menor de 10 años, embarcaciones o aeronaves.

Sean titulares de más de un inmueble.

Hayan viajado al exterior a destinos con ingresos mayores a los previstos para la población destinataria.

Estén cumpliendo una condena penal por sentencia firme.

Articulación público-privada

El programa también prevé una fuerte articulación entre el sector público y el privado para ampliar la oferta de formación y adaptarla a las necesidades de la economía.

En ese sentido, se buscará integrar y complementar las acciones de capacitación que ya se desarrollan dentro del Ministerio de Capital Humano.

Otro de los ejes centrales será la eliminación de intermediarios en la asignación de recursos. Según el texto oficial, el esquema estará basado en un modelo de financiamiento de la demanda, lo que permitirá reducir la discrecionalidad.

De esta manera, el Gobierno apunta a garantizar mayor transparencia en la implementación del programa y en el acceso a las capacitaciones.