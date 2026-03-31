Importante ANUNCIO: Capital Humano y Milei confirman de cuánto será el BONO ANSES para jubilados en abril

Esto confirma que el esquema de ingresos para jubilados vuelve a dividirse en dos partes:

Aumento por movilidad (inflación)

Bono adicional según el haber

Quiénes cobran el bono completo y quiénes no

El mecanismo de pago no es igual para todos los jubilados. Según lo dispuesto:

Jubilaciones mínimas: cobran el bono completo de $70.000

cobran el bono completo de $70.000 Haberes superiores: reciben un monto proporcional decreciente

reciben un monto proporcional decreciente Tope: se ajusta hasta alcanzar el equivalente a la mínima más bono

Esto genera diferencias concretas entre beneficiarios, incluso dentro del mismo sistema.

Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero (1)

Cuánto cobran los jubilados en abril con aumento y bono

Además del refuerzo, en abril entra en vigencia un aumento cercano al 2,9%, determinado por el índice de inflación.

Con este ajuste:

Jubilación mínima: ronda los $380.300

ronda los $380.300 Con bono incluido: el ingreso total llega a cerca de $450.300

Este número se convierte en la referencia principal para quienes perciben los haberes más bajos.

Los detalles del bono que tenés que conocer

El decreto también aclara varios puntos clave que impactan directamente en el bolsillo:

No tiene descuentos

No se incorpora al haber mensual

No modifica otros beneficios

Se paga por titular (en pensiones compartidas no se duplica)

Estos aspectos son fundamentales para entender por qué el bono funciona como un refuerzo temporal y no como un aumento permanente.

Con esta confirmación, el Gobierno mantiene el mismo esquema aplicado en meses anteriores:

Ajustes mensuales por inflación

Bonos discrecionales sin actualización automática

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo