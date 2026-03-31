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Importante ANUNCIO: Capital Humano y Milei confirman de cuánto será el BONO ANSES para jubilados en abril

A través de un decreto oficial, el Gobierno confirmó el pago del bono para jubilados en abril. La medida despeja una de las principales dudas del mes y define cómo se compondrán los ingresos.

Importante ANUNCIO: Capital Humano y Milei confirman de cuánto será el BONO ANSES para jubilados en abril

Importante ANUNCIO: Capital Humano y Milei confirman de cuánto será el BONO ANSES para jubilados en abril

El Ejecutivo avanzó con la publicación del Decreto 213/2026, que establece el refuerzo económico para jubilados y pensionados de la ANSES durante abril. La norma fue firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al presidente Javier Milei.

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El dato central es claro: el bono se mantiene sin cambios y tendrá un tope de $70.000, tal como venía ocurriendo en meses anteriores.

Bono ANSES abril 2026: cómo se paga

El decreto establece que el BONO EXTRAORDINARIO PREVISIONAL se abonará durante abril y alcanzará a los beneficiarios que cumplan con los requisitos definidos por el Gobierno.

Punto clave: el monto máximo será de $70.000 y no tendrá actualización adicional.

Esto confirma que el esquema de ingresos para jubilados vuelve a dividirse en dos partes:

  • Aumento por movilidad (inflación)
  • Bono adicional según el haber

Quiénes cobran el bono completo y quiénes no

El mecanismo de pago no es igual para todos los jubilados. Según lo dispuesto:

  • Jubilaciones mínimas: cobran el bono completo de $70.000
  • Haberes superiores: reciben un monto proporcional decreciente
  • Tope: se ajusta hasta alcanzar el equivalente a la mínima más bono

Esto genera diferencias concretas entre beneficiarios, incluso dentro del mismo sistema.

Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero (1)

Cuánto cobran los jubilados en abril con aumento y bono

Además del refuerzo, en abril entra en vigencia un aumento cercano al 2,9%, determinado por el índice de inflación.

Con este ajuste:

  • Jubilación mínima: ronda los $380.300
  • Con bono incluido: el ingreso total llega a cerca de $450.300

Este número se convierte en la referencia principal para quienes perciben los haberes más bajos.

Los detalles del bono que tenés que conocer

El decreto también aclara varios puntos clave que impactan directamente en el bolsillo:

  • No tiene descuentos
  • No se incorpora al haber mensual
  • No modifica otros beneficios
  • Se paga por titular (en pensiones compartidas no se duplica)

Estos aspectos son fundamentales para entender por qué el bono funciona como un refuerzo temporal y no como un aumento permanente.

Con esta confirmación, el Gobierno mantiene el mismo esquema aplicado en meses anteriores:

  • Ajustes mensuales por inflación
  • Bonos discrecionales sin actualización automática

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 10 de abril
  • DNI 1: 13 de abril
  • DNI 2: 14 de abril
  • DNI 3: 15 de abril
  • DNI 4: 16 de abril
  • DNI 5: 17 de abril
  • DNI 6: 20 de abril
  • DNI 7: 21 de abril
  • DNI 8: 22 de abril
  • DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril
  • DNI 2 y 3: 27 de abril
  • DNI 4 y 5: 28 de abril
  • DNI 6 y 7: 29 de abril
  • DNI 8 y 9: 30 de abril
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