Importante ANUNCIO: Capital Humano y Milei confirman de cuánto será el BONO ANSES para jubilados en abril
A través de un decreto oficial, el Gobierno confirmó el pago del bono para jubilados en abril. La medida despeja una de las principales dudas del mes y define cómo se compondrán los ingresos.
Importante ANUNCIO: Capital Humano y Milei confirman de cuánto será el BONO ANSES para jubilados en abril
El Ejecutivo avanzó con la publicación del Decreto 213/2026, que establece el refuerzo económico para jubilados y pensionados de la ANSES durante abril. La norma fue firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al presidente Javier Milei.