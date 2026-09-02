En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Ganancias
Transener
PRIVATIZACIÓN DE TRANSENER

En su primer día al frente de Transener, los Neuss y Cherñajovsky recuperaron parte de lo que pagaron por la compañía

Los nuevos accionistas de Transener asumieron el control de la compañía el 27 de agosto y ese mismo día aprobaron la distribución de una parte de las ganancias acumuladas. Edison Energía y Genneia recibieron US$ 22,3 millones cada una, mientras que Pampa Energía percibió US$ 44,7 millones.

Banner Seguinos en google DESK
Los nuevos accionistas de Transener asumieron el control de la compañía el 27 de agosto y ese mismo día aprobaron la distribución de una parte de las ganancias acumuladas. (Foto: archivo)

Los nuevos accionistas de Transener asumieron el control de la compañía el 27 de agosto y ese mismo día aprobaron la distribución de una parte de las ganancias acumuladas. (Foto: archivo)

Los nuevos accionistas de Transener, Edison Energía y Genneia, recuperaron de forma inmediata una parte de la inversión realizada para quedarse con parte de la compañía. Ambas sociedades tomaron el control de la transportista eléctrica el 27 de agosto y ese mismo día participaron de la decisión de distribuir $253.536 millones en dividendos, unos US$170 millones. De ese total, Edison Energía y Genneia recibieron aproximadamente US$44 millones, US$22,3 millones cada una, en concepto de dividendos acumulados durante la gestión de los anteriores accionistas. El cobro les permitió recuperar de manera inmediata una parte del capital destinado a la adquisición.

Leé también Los nuevos dueños de la Argentina: Rubén Cherñajovsky y los hermanos Neuss se quedaron con varias empresas en el gobierno de Milei
Patricio Neuss y Rubén Cherñajovsky forman parte del grupo empresarial que se quedó con Transener. (Foto: A24).

La operación había implicado el desembolso de US$356,1 millones para comprar al Estado nacional el 50% de Citelec, la sociedad que controla el 52,65% de Transener y que representa, de manera indirecta, el 26,3% de la transportista eléctrica.

Los hermanos Jorge y Patricio Neuss ampliaron su presencia en el sector energético durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo).

Los hermanos Jorge y Patricio Neuss ampliaron su presencia en el sector energético durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo).

Edison Energía está integrada por Jorge y Patricio Neuss; Newsan, de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli; e Inverlat, el fondo de Guillermo Stanley y Federico Salvai. Genneia, por su parte, tiene entre sus principales accionistas a Jorge Brito y Ezequiel Carballo. Ambas compañías conformaron la sociedad que adquirió la participación estatal en Citelec.

La adquisición de Transener se suma a otras operaciones realizadas por los Neuss durante la administración de Javier Milei. El grupo también se quedó con dos concesiones hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro y amplió su cartera de negocios en Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy.

Cómo se concretó la privatización

El Estado nacional había iniciado a fines de 2025 el proceso para desprenderse de la participación de Energía Argentina, Enarsa, en Transener. La compañía tiene a su cargo más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en alta tensión de líneas de 500 kV que atraviesan el país y cumple un papel central dentro del sistema energético argentino al conectar la generación con la distribución. Su control societario se ejerce a través de Citelec, que posee el 52,65% de las acciones de Transener.

Antes de la privatización, Citelec tenía una composición accionaria dividida en partes iguales. Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, controlaba el 50%, mientras que el otro 50% estaba en manos de la estatal Enarsa. A través de esa participación, el Estado mantenía una posición económica indirecta cercana al 26,32% de Transener.

El proceso tuvo un momento decisivo el 28 de abril de este año, cuando se conocieron las propuestas económicas. Edison Energía y Genneia presentaron la oferta más alta, por encima de las realizadas por Central Puerto y Edenor.

La plataforma Contrat.Ar registró un "problema técnico" durante la apertura de las ofertas y, en un primer momento, solo mostró las propuestas de Central Puerto y Edenor. Casi dos horas después se conoció que la oferta de Edison y Genneia había resultado superior.

El 30 de abril, apenas dos días después de conocerse las ofertas, la Asamblea de accionistas de Transener aprobó la constitución de una reserva para futuros dividendos por $522.590 millones. A valores de esa fecha, el monto representaba unos US$ 375 millones.

En aquella instancia todavía participaban Enarsa y Pampa Energía, de los Mindlin, mientras que la Anses se abstuvo de votar. La decisión quedó registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

En ese marco, el 8 de mayo el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó mediante la resolución 673/2026 la venta de la participación estatal en Citelec, propietaria de Transener y Transba.

Luego, el 19 de junio, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) emitió la resolución 130/2026 para formalizar la transferencia a Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), la nueva sociedad integrada por Edison y Genneia. Por último, el 2 de julio, cuando el Estado todavía compartía el control de Transener con Pampa Energía, se convocó a una nueva asamblea de accionistas para el 27 de agosto.

Transener tiene a su cargo más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en alta tensión. (Foto: archivo)

Transener tiene a su cargo más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en alta tensión. (Foto: archivo)

La distribución de los dividendos

El cambio de manos se concretó finalmente el jueves 27 de agosto. Ese día, los nuevos accionistas asumieron el control de la compañía y, junto con el resto del directorio, tomaron su primera decisión relevante. La empresa resolvió "aprobar la distribución de dividendos en efectivo" por $253.536 millones, mediante una desafectación parcial de la reserva creada para futuros pagos.

La medida implicó liberar el 49% de los fondos reservados, por un equivalente a unos US$ 170 millones. Parte de ese dinero correspondía a ganancias que habían sido generadas y no cobradas por el Estado antes de la privatización.

De ese total, Edison Energía y Genneia recibieron US$ 22,3 millones cada una, en función del 12,3% que posee cada sociedad. Pampa Energía, que mantiene el mismo porcentaje dentro del 26,3% total de Transener, percibió US$ 44,7 millones.

Los antecedentes del reparto

En el sector energético sostuvieron que la empresa tuvo una política de distribución de dividendos poco frecuente durante los últimos años. Según indicaron, Transener repartió ganancias solamente en cinco de los últimos 25 años, incluidos 2025 y 2026.

El antecedente más reciente se produjo el año pasado. El 1 de septiembre de 2025 se había resuelto distribuir parte de las ganancias acumuladas, por $134.200 millones. La fecha fue similar a la elegida este año para desafectar una porción de las reservas destinadas al pago de dividendos.

En pocas palabras

  • Nuevos accionistas: Edison Energía y Genneia recuperaron US$ 22,3 millones cada una en dividendos de Transener.
  • Inversión: La adquisición de Citelec, que controla Transener, costó US$ 356,1 millones al Estado.
  • Venta estatal: El proceso de privatización implicó la venta del 50% de Citelec a Edison Energía y Genneia.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ganancias Transener Empresarios Energía
Notas relacionadas
Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes tras la media sanción en Diputados
ARCA extendió el plazo para presentar Ganancias: hasta cuándo se puede hacer el trámite
Cambios en el PAMI: renunció el titular de Coordinación Ejecutiva del organismo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar