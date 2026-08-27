Inocencia Fiscal II: qué cambia para los contribuyentes tras la media sanción en Diputados

Quiénes podrán ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias

Inocencia Fiscal II: el proyecto introduce modificaciones sobre la Ley 27.799, vigente desde fines de 2025 (Foto: archivo).

Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio para adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RSG). Hasta ahora, quedaban afuera quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

Con la modificación aprobada en Diputados, podrán adherirse las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina, independientemente de esos límites.

Sin embargo, se mantienen diferencias para determinados contribuyentes de mayor capacidad económica. ARCA conservará sus facultades de fiscalización sobre los grandes contribuyentes y aquellos considerados de relevancia recaudatoria.

La modificación apunta a ampliar significativamente el universo de personas que pueden optar por el esquema simplificado.

Qué cambia con las diferencias que puede detectar ARCA

Los beneficios podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha que coincide con el último día del actual mandato presidencial.

Otro punto central está relacionado con las denominadas “discrepancias significativas”, es decir, las diferencias entre lo declarado por un contribuyente y la información que posee el organismo recaudador. El proyecto establece que se considerará significativa una diferencia que represente un incremento de al menos el 15% en el impuesto determinado o una reducción equivalente de los quebrantos declarados.

Además, la nueva redacción incorpora un piso monetario. Según explicaron especialistas tributarios, si la diferencia alcanza el 15% pero no supera los $5 millones, no se configuraría una discrepancia significativa.

Qué pasa si ARCA encuentra una diferencia superior a $5 millones

La reforma incorpora una instancia para regularizar la situación. Si la diferencia detectada supera el umbral establecido, el contribuyente podrá aceptar la liquidación administrativa o la determinación de oficio y regularizar la deuda dentro de los 15 días posteriores a la notificación.

De cumplir con esas condiciones y abonar el impuesto junto con los accesorios correspondientes, podrá conservar determinados beneficios del régimen, entre ellos la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.

Este punto es considerado uno de los principales cambios respecto de la legislación original, debido a que introduce una posibilidad de subsanar diferencias antes de perder las ventajas previstas.

En una jornada clave, Diputados le dio media sanción a la reforma del Banco Central y a Inocencia Fiscal II.

Hasta cuándo se podrá ingresar al régimen

La iniciativa también extiende uno de los plazos centrales del esquema. Los beneficios podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha que coincide con el último día del actual mandato presidencial.

La extensión busca generar una ventana más amplia para que los contribuyentes decidan incorporar al circuito formal fondos que hasta ahora permanecen fuera del sistema.

La apuesta del equipo económico encabezado por Luis Caputo es que parte de esos ahorros pueda comenzar a circular dentro de la economía.

Qué deberán hacer quienes adhieran

La incorporación al régimen también implica condiciones. Las operaciones deberán canalizarse a través del sistema financiero formal, mediante los instrumentos y medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.

Uno de los atractivos del esquema es que el contribuyente que reúna las condiciones previstas no deberá informar a ARCA su patrimonio al inicio y al cierre del ejercicio ni exteriorizar cada uno de sus consumos, dentro de los alcances establecidos por la normativa.

La intención oficial es reducir el nivel de información patrimonial exigido y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes incorporen fondos al circuito formal.

Beneficio para las pymes: bajan las multas

Durante el tratamiento parlamentario se incorporó además una modificación destinada a las pequeñas y medianas empresas. El texto aprobado establece una reducción del 25% en las multas correspondientes a infracciones formales para las pymes.

De esta manera, el proyecto no solamente modifica el Régimen Simplificado de Ganancias, sino que incorpora cambios sobre el esquema sancionatorio para ese segmento empresario.

Qué busca el Gobierno con los “dólares del colchón”

El trasfondo económico de la iniciativa es uno de los aspectos centrales del proyecto. El Gobierno pretende incentivar a los argentinos a utilizar ahorros que permanecen fuera del sistema financiero, ofreciendo mayores garantías frente a eventuales reclamos posteriores del organismo recaudador.

La expectativa oficial es que una parte de esos dólares pueda ingresar al circuito económico y contribuir a incrementar la liquidez, el consumo, la inversión y la disponibilidad de crédito.

Sin embargo, el proyecto todavía no es ley. Después de conseguir la aprobación de Diputados, Inocencia Fiscal II deberá superar ahora el debate en el Senado.