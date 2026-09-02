Así está hoy Juan Ignacio Pierri: el nene que cambió el rumbo de la causa por el crimen de Ángeles Rawson

Sobre la trascendencia de su interrupción en pleno aire, reflexionó: "Me acuerdo que estaba todo encaminado para que Mangeri no vaya a la cárcel y después de lo que hice cambié la estrategia totalmente".

"Mi declaración cambió todo, yo no tomaba consciencia de lo que había hecho pero gracias a mi declaración la causa se dio vuelta, porque Mangeri no era el más apuntado como el culpable. Mis viejos me protegieron porque ya era demasiada exposición para mi edad, pero mi declaración cambió la causa y terminó pasando lo que tenía que pasar: Mangeri se fue a la cárcel".

Consultado sobre el vínculo actual con Miguel Ángel, el joven fue sincero: "Estoy en contacto con mi papá, tengo una relación cordial. Él se equivocó muchísimo en muchos aspectos de la vida, tuvimos una convivencia dura".

"Lo veo cada tanto, me llevo bien y cordial. No tengo una relación de padre-hijo pero me llevo bien porque es mi papá. Intentó recuperarme, pero tuvo actitudes muy feas conmigo. Mi mamá hizo el rol de mamá y papá, nunca me faltó nada por suerte", confesó.

Sobre los momentos más oscuros de su infancia, remarcó el rol de su madre y su cercanía con Marcelo Biondi, exsocio de su padre y actual pareja de su mamá: "También presencié situaciones muy feas, no solo frente a mí, sino frente a mi mamá".

Por último, habló de las agresiones que le tocó presenciar de chico: "Presencié cosas muy feas de chico que no le deseo a nadie, hubo violencia y he visto acciones muy fuertes de él hacia mi vieja. Ella sufrió mucho y aguantó por mí. Al que quiero mucho es a Marcelo Biondi".

¿Cuál fue la condena que recibió Jorge Mangeri?

Jorge Mangeri, el portero del edificio de Ravignani 2360 donde vivía Ángeles Rawson, fue condenado el 15 de julio de 2015 por el Tribunal Oral en lo Criminal 9 a prisión perpetua, tras ser declarado autor penalmente responsable de femicidio en concurso ideal con abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causae (matar para ocultar el abuso). La adolescente, de 16 años, había desaparecido el 10 de junio de 2013 y su cuerpo fue hallado al día siguiente en una planta de tratamiento de residuos del Ceamse, en José León Suárez. Mangeri sostuvo su inocencia durante todo el proceso, pero la condena fue ratificada por la Cámara de Casación en 2017 y quedó firme en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad el último recurso presentado por su defensa. Actualmente cumple la pena en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.