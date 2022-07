Encontraron 50 mil dólares y 7 millones de pesos en locales de la Corriente Clasista y Combativa: los audios previos al allanamiento

Los audios de una integrante de la CCC antes de ser allanada

En las últimas horas se difundieron audios entre una mujer que estaba por ser allanada y otra que sería su superiora en los que la segunda le pide que se deshiciera de su teléfono celular para que no llegue a las manos de los investigadores, y que descartara todo tipo de papel de la CCC.

Los audios, reproducidos en el noticiero A24 este sábado al mediodía, son entre una mujer identificada como "Julia" que llama a otra identificada como "Paula" para avisarle que desde la oficina de Anticorrupción de San Martín estaban por allanarle la casa.

Julia: "Viene la cana, tengo una oficina de Anticorrupción de San Martín, vienen a joderme acá a mi casa".

Paula: "Sí, me dijo Nico... y oíme una cosa... el tema sería... porque yo lo que quiero demorar es... que no te saquen el celu. ¿Tenés alguna forma de meterlo en algún lado y tirarlo a mierda? Por las dudas, porque con el WhatsApp, todo... ".

Paula: "Deciles que te banquen un segundito, que te estás vistiendo... igualmente, si tenés que abrir la puerta, abrila. Antes que te la tiren abajo...".

Paula: "Papeles de la CCC, cosas así de altas y bajas, ¿todo eso tenés?".

Julia: "Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC. Tengo... la puta que lo parió... tengo la plata de nacional y de la zona. Me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes, para todo eso".

Julia: "Acomodada en cajas, tampoco la tengo... son 3 millones de pesos".

Paula: "El celular revolealo arriba del techo, fijate como hacés... sacale el chip, no sé. El tema es que no se lo lleven ahora".

Paula: "Si está solamente la guita, está solamente la guita... después vemos cómo se justifica, pero el tema es el celular, negra".

Paula: "Que no haya ningún ningún papel con anotado con puño y letra tuyo, nada".

Embed

La organización se defendió de las acusaciones

En las últimas horas, el titular de la CCC, Juan Carlos Alderete, difundió un comunicado oficial donde en el que la organización reconoció que "el 5 de julio la jueza federal Alicia Vence ordenó el allanamiento de 23 casas de compañeras y compañeros, merenderos y comedores de la Corriente Clasista y Combativa en San Martín, CABA y La Matanza".

"Lo hizo en el marco de una causa que armó el macrismo antes de irse delgobierno en 2019. Una causa en la que no hay ninguna acusación de delito y no hay ningún imputado. A pesar de que no tenían elementos acusatorios ni indicios verídicos de nada, nos persiguieron durante meses pinchándonos los teléfonos y realizando escuchas para finalmente hacer estos allanamientos bajo la caratula de “averiguación de delito”. Fueron «a la pesca» como se dice en la jerga judicial", explicaron en el descargo.

Y sobre el dinero econtrado, argumentaron: "En ese marco algunos medios mostraron dinero incautado en uno de los allanamientos. Los dólares encontrados pertenecen a los ahorros de toda la vida del matrimonio de una de las casas allanadas. Los pesos que allí incautaron son parte de los aportes de los compañeros y compañeras de todo el país para la organización".

"La CCC es una organización que se autofinancia. Cada compañero y compañera aportan voluntariamente para sostener al movimiento. También se hacen decenas actividades como fiestas, peñas, locros, venta de empanadas. Así es como mantenemos nuestra independencia política", expresaron.

Por último, advirtieron que "estos ataques y persecuciones a través de sectores de la justicia y algunos poderosos medios de comunicación, sólo buscan aislar a los movimientos sociales, didivir la lucha poopular y al Frente de Todos para crear las condiciones que le permita al macrismo volver al gobierno con su política antipopular y de entrega nacional".