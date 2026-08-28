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COMISIÓN DE FINANZAS

El oficialismo anticipó a la oposición y abrió el debate sobre el endeudamiento familiar en Diputados

La Comisión de Finanzas fue convocada para el 2 de septiembre, una semana antes de la sesión especial pedida por la oposición para avanzar con proyectos vinculados a las deudas de las familias. La agenda reúne cerca de 50 expedientes.

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La Comisión de Finanzas de Diputados debatirá cerca de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias. (Foto: archivo).

La Comisión de Finanzas de Diputados debatirá cerca de 50 proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias. (Foto: archivo).

La Libertad Avanza (LLA) habilitó el debate sobre el endeudamiento de las familias en la Cámara de Diputados, en una jugada que se da pocos días antes de la sesión especial impulsada por la oposición para avanzar con una serie de proyectos vinculados a la problemática.

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La Comisión de Finanzas, que preside el diputado Santiago Pauli, fue convocada para el miércoles 2 de septiembre a las 13.30 en el Anexo C de la Cámara baja. El encuentro será de carácter informativo y contará con exposiciones de autores de iniciativas relacionadas con tarjetas de crédito, sobreendeudamiento, mora y mecanismos de protección para los consumidores financieros.

La comisión también prevé la presencia de especialistas invitados, aunque por el momento no fue difundido el listado de expositores.

La convocatoria oficialista se produce después de que distintos bloques opositores solicitaran una sesión especial para el 9 de septiembre. El objetivo de esos sectores es aprobar un emplazamiento a las comisiones que tienen bajo su órbita los proyectos para establecer fechas de tratamiento, avanzar con los dictámenes y llevar luego las iniciativas al recinto.

Qué proyectos se discutirán

La agenda de la Comisión de Finanzas contempla alrededor de 50 expedientes que abordan distintas situaciones vinculadas con las deudas y la mora de las familias.

Entre las iniciativas se encuentran propuestas relacionadas con:

  • Límites de gasto autogestionados en tarjetas de crédito.
  • Crédito responsable.
  • Deudas contraídas mediante plataformas fintech.
  • Protección ante fraudes digitales y créditos no consentidos.
  • Regulación de entidades no financieras de crédito.
  • Situación de los hogares con préstamos hipotecarios UVA.
  • Regímenes de protección para personas sobreendeudadas.
  • Programas de alivio financiero y reestructuración de pasivos.
  • Declaraciones de emergencia crediticia.

El diputado Pablo Juliano (Unión Cívica Radical) calificó la convocatoria como una “jugada distractiva” y sostuvo que el debate debe incluir a todas las comisiones involucradas. El dirigente radical también pidió a los gobernadores que respaldaron la iniciativa opositora que mantengan su postura frente a la estrategia del Gobierno.

El pedido para sesionar el 9 de septiembre reunió las firmas de 49 diputados de Unión por la Patria (UP), la Izquierda, la Coalición Cívica (CC), Provincias Unidas (PU), Argentina Federal y Elijo Catamarca. También acompañaron la presentación Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

La decisión de convocar a Finanzas antes de la fecha planteada por la oposición muestra el movimiento del oficialismo frente a la ofensiva parlamentaria. Según trascendió de las reuniones con legisladores de La Libertad Avanza, Javier Milei pidió a su bloque defender la postura del Gobierno frente a los proyectos sobre endeudamiento y rechazar los planteos que advierten sobre una crisis de morosidad.

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