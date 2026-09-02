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Quién hace de mediador entre Tini Stoessel y su papá en el momento más álgido del escándalo

En DDM dieron a conocer quién sería la persona que interviene para acercar posiciones entre Tini Stoessel y su padre tras los pedidos de auditoría patrimonial.

2 sept 2026, 18:13
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Tensión en Tini Stoessel y su papá en plena tensión: quién hace de mediador entre ellos

Tensión en Tini Stoessel y su papá en plena tensión: quién hace de mediador entre ellos

Tensión en Tini Stoessel y su papá en plena tensión: quién hace de mediador entre ellos

Tensión en Tini Stoessel y su papá en plena tensión: quién hace de mediador entre ellos

En medio de la tensión familiar que atraviesa Tini Stoessel y su entorno, Francisco, su hermano, habría asumido el rol de mediador entre la cantante y su padre, Alejandro. La situación se volvió más compleja tras los recientes pedidos de auditoría patrimonial y la distancia de la madre, que permanece alejada y sin contacto con la familia.

En DDM (América TV), Guido Záffora reveló: "Quien está intercediendo en estos momentos para que todo sea mejor y tengan vínculo es Francisco, su hermano". Si bien la relación entre la cantante y su hermano no atraviesa el mejor momento, "lo escucha, es el que está intercediendo entre él y el padre", remarcó.

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Por su parte, Martín Candalaft agregó: "A mí lo que me explicaron con respecto a lo de la auditoría es que en realidad los apoderados de Tini actuales le pidieron al padre que envíe una especie de resumen, análisis, revisión patrimonial que lo hizo el propio Alejandro Stoessel". El informe incluyó datos sobre sociedades, patrimonio y cuentas, y se evalúa la posibilidad de modificar la estructura societaria familiar.

Mientras tanto, la madre de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, permanece completamente alejada del conflicto. "La madre está alejada. Todavía no vuelve de Miami, no quiere enfrentar a la prensa", explicaron en el vivo de América.

Además, aclararon que no interviene en las discusiones familiares y que "está bloqueada también". La distancia de la madre y la intervención de Francisco marcan el presente de la familia Stoessel, que atraviesa un momento de crisis y reestructuración interna.

¿Cuál es el secreto que Tini Stoessel le ocultó a sus padres?

En medio del escándalo que envuelve a Tini Stoessel y su familia, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) un dato hasta ahora desconocido: según contó, la cantante en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La periodista, que dijo haberlo sabido por gente que trabajó con Tini en producción y servicios, vinculó el episodio con el clima de temor que ya había descripto Yanina Latorre —quien contó que la cantante iba acompañada de un testigo cuando debía hablar con sus padres— y remarcó lo llamativo de que Tini no se animara a compartirles algo así, en un contexto en el que además se supo que la artista llegó a no tener plata ni para pagar la comida.

     

 

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