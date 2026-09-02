Quién hace de mediador entre Tini Stoessel y su papá en el momento más álgido del escándalo

Además, aclararon que no interviene en las discusiones familiares y que "está bloqueada también". La distancia de la madre y la intervención de Francisco marcan el presente de la familia Stoessel, que atraviesa un momento de crisis y reestructuración interna.

¿Cuál es el secreto que Tini Stoessel le ocultó a sus padres?

En medio del escándalo que envuelve a Tini Stoessel y su familia, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show (El Trece) un dato hasta ahora desconocido: según contó, la cantante en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La periodista, que dijo haberlo sabido por gente que trabajó con Tini en producción y servicios, vinculó el episodio con el clima de temor que ya había descripto Yanina Latorre —quien contó que la cantante iba acompañada de un testigo cuando debía hablar con sus padres— y remarcó lo llamativo de que Tini no se animara a compartirles algo así, en un contexto en el que además se supo que la artista llegó a no tener plata ni para pagar la comida.