Mundo
Mauricio Macri
Nicolás Maduro
Mauricio Macri celebró la detención del "dictador" Nicolás Maduro

El expresidente se expresó en redes sociales tras la intervención militar de Estados Unidos que derivó en la detención y salida de Nicolás Maduro de Venezuela.

“Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, indicó el exjefe de Estado en el inicio de su descargo en la red social X.

En el mismo mensaje, Macri apuntó contra el sucesor de Hugo Chávez: “Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno".

"Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato. Se inicia una época nueva: Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”, concluyó.

Horas antes, en la misma línea, el presidente Javier Milei reaccionó públicamente a la noticia sobre la detención de Nicolás Maduro con un mensaje breve y enfático difundido en redes sociales, en el que expresó: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.

