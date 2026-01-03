Mauricio Macri celebró la detención del "dictador" Nicolás Maduro

“Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, indicó el exjefe de Estado en el inicio de su descargo en la red social X.