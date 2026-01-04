Romina Gaetani reapareció tras la denuncia por violencia de género contra su expareja Luis Cavanagh

“Con María habíamos compartido fecha en el ciclo de Bestias, donde también estaba @gabriela.martinez.bajo, que a su vez había llegado ahí de la mano de mi amiga y productora @gimenaalvarezcela, quien me había presentado a @nanarguen, a quien ya conocía porque soy fan de su música y tuve el placer que tocara en uno de mis primeras canciones como Escarabajo”, detalló.

Posteo de Romina Gaetani

Sobre el final del posteo, Gaetani dejó una pregunta abierta para sus seguidores, generando expectativa sobre lo que se verá en el escenario: “María me dice: ‘Pasá cuatro temas que se eligen dos’. Vos que me venís escuchando hace tiempo, ¿cuál creés que eligieron?”.

Sin hacer referencias al proceso judicial, la actriz eligió reaparecer desde el arte y confirmar su vuelta a la actividad pública, en una noche que promete ser especial tanto para ella como para su público.

Qué dijo el abogado de Romina Gaetani sobre su estado de salud y la denuncia

Luego de la denuncia por violencia de género contra su expareja Luis Cavanagh, la situación de Romina Gaetani generó una fuerte preocupación en el ambiente artístico y entre sus seguidores. El episodio derivó en la internación de la actriz en un sanatorio de Pilar y en una denuncia formal por agresión. En este contexto, fue su abogado, Ignacio Trimarco, quien brindó detalles sobre cómo se encuentra actualmente la actriz.

La información se conoció en el programa Lape Club Social Informativo (América TV), donde el letrado llevó tranquilidad sobre el estado físico de Gaetani. “Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia. Recibió la atención médica necesaria el día domingo e inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora ya está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola”, explicó.

Trimarco también aclaró por qué decidió hablar públicamente del tema y dar precisiones sobre la situación. “Obviamente, ella me pidió que pueda salir a explicar y transmitir tranquilidad para toda la gente que la quiere, que la sigue y demás, de que físicamente está bien, está estabilizada y ya está a disposición de la justicia para que se investigue y tenga el trámite correspondiente”, señaló.

Respecto a lo ocurrido el día del episodio de violencia, el abogado fue cauto pero contundente. “Lo que ocurrió el día previo, lo desconozco. Lo que sí te puedo contar es que ellos estaban en un proceso de separación, no venía bien la relación. Y ese día, ella se acercó hasta la casa de su expareja, tuvo una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física”, relató.



Luego detalló que Gaetani logró comunicarse con una amiga, quien dio aviso al 911, lo que derivó en la intervención policial, del personal de seguridad del barrio privado y de una ambulancia que la trasladó a un nosocomio para recibir atención médica primaria.



