Política
Javier Milei
Nicolás Maduro
Respaldo

Javier Milei festejó la detención de Maduro con un contundente mensaje

El presidente argentino publicó un breve tuit en su red social en el que celebró la captura del dictador. Desde sus inicios, se mostró un férreo opositor al mandatario venezolano.

Javier Milei y el presidente de Estados Unidos

Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Reuters).

El presidente Javier Milei reaccionó públicamente a la noticia sobre la detención de Nicolás Maduro con un mensaje breve y enfático difundido en redes sociales, en el que expresó: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.

Leé también Del caos en Caracas al saludo de Milei, así fueron las primeras horas tras la ofensiva de Washington
Trump ordenó un ataque militar para sacar a Maduro del poder en Venezuela (Foto: A24.com).

La manifestación del mandatario argentino se enmarca en una posición que ha sostenido de manera constante frente al gobierno venezolano. En intervenciones recientes, Milei calificó a la administración de Maduro como un régimen autoritario y denunció el grave deterioro político, social y humanitario que atraviesa Venezuela, al que atribuye al modelo socialista.

Milei_tuit

En ese mismo sentido, el jefe de Estado había señalado anteriormente que la permanencia del chavismo representa una amenaza regional y sostuvo que la comunidad internacional estaría mejor sin lo que definió como el “comunismo venezolano”. También acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos públicos para proyectar influencia ideológica fuera de sus fronteras.

A lo largo de su gestión, Milei reiteró además su respaldo a los reclamos de la oposición venezolana y su apoyo al reconocimiento internacional de María Corina Machado, a quien identifica como una figura clave en un eventual proceso de transición política.

El mensaje presidencial, difundido tras conocerse la captura de Maduro, fue rápidamente reproducido por medios nacionales y extranjeros y volvió a poner de manifiesto el alineamiento del Gobierno argentino con una agenda internacional crítica del chavismo y favorable a un cambio político en Venezuela.

