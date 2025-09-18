En vivo Radio La Red
Política
Andis
Audios
Investigación

Escándalo en Andis: levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo

La Justicia federal avanza en la investigación que involucra a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem por presuntas irregularidades en la adquisición de fármacos. Se ordenaron nuevos peritajes.

Levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo. 

Levantaron el secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Spagnuolo. 

La Justicia levantó este jueves el secreto de sumario en la causa que investiga la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión habilita a los imputados y sus defensas a acceder a declaraciones, registros de ingresos a barrios privados y peritajes sobre teléfonos celulares que hasta ahora permanecían reservados luego de los audios trascendidos de Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo quiere pasar al programa de testigo arrepentido. (Foto: Gentileza LDD)

El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y continúa delegado en el fiscal Franco Picardi. Entre los apuntados figuran Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, señalados en el expediente por su presunta participación —aún no probada— en un esquema de retornos económicos vinculados a la droguería Suizo Argentina.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner en causas civiles. Incluye declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.

Uno de los elementos más explosivos son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, en los que se detallaría cómo se habrían distribuido presuntos sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. Su difusión pública, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico en Carnaval Stream, aceleró el avance del expediente.

El juez Sebasti&aacute;n Casanello inicia la revisi&oacute;n profunda de las pruebas. (Foto: NA)

El juez Sebastián Casanello inicia la revisión profunda de las pruebas. (Foto: NA)

Peritajes, nulidades y nuevas declaraciones

El fiscal Picardi ordenó la transcripción de los audios y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para confirmar la autenticidad de las voces y descartar ediciones. En paralelo, la defensa de Suizo Argentina pidió que se anulen los audios como prueba, alegando que las operaciones de compra ya fueron investigadas en otra causa archivada por inexistencia de delito.

El abogado de la empresa, Martín Magram, invocó además el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.

Otro avance clave fue la declaración de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, quien confirmó ante el fiscal que en esas conversaciones Spagnuolo mencionaba a Milei y Menem, y relató que el exfuncionario le confesó su malestar por haber quedado fuera del negocio.

Hallazgos en allanamientos y documentos incautados

La Justicia también accedió al contenido de cajas de seguridad de exfuncionarios como Spagnuolo y Daniel María Garbellini, así como de la familia Kovalivker, para evitar la eliminación de pruebas. En los allanamientos se encontraron sumas millonarias en efectivo, y se incorporaron registros de ingresos y egresos en countries como Isla de Nordelta (Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (Spagnuolo) y El Paso Country Club (Garbellini).

La Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Lule Menem.&nbsp;

La Secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Lule Menem.

Además, los investigadores incautaron los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según el expediente, la Andis no realizaba licitaciones tradicionales, sino concursos privados de precios para cada fármaco, con Suizo Argentina como proveedor central por su logística y alcance nacional.

Qué viene ahora en el expediente

La compañía farmacéutica, con más de 100 años en el mercado, sostiene que solo el 10% de su facturación depende del Estado y que su principal negocio es el abastecimiento de farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.

La Justicia ya incautó los expedientes administrativos de Andis y las facturas emitidas por la droguería, que ahora están siendo analizados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para detectar posibles sobreprecios y anomalías en los procesos de compra.

En las últimas horas, la Fundación Poder Ciudadano rechazó el pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería. A partir de ahora, el juez Casanello deberá resolver este punto clave, que podría marcar el rumbo de la causa.

