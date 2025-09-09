En vivo Radio La Red
Política
Diego Spagnuolo
Escándalo
Causa audios de Spagnuolo

Escándalo de los audios: Spagnuolo quiere ingresar al programa de arrepentidos y podría cambiar la causa

Era el titular de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) y lo despidieron cuando estalló el escándalo de los audios filtrados. Mientras la Justicia sigue evaluando y recolectando pruebas, quiere ser considerado en calidad de "arrepentido".

Diego Spagnuolo quiere pasar al programa de testigo arrepentido. (Foto: Gentileza LDD)

Diego Spagnuolo, el exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), evalúa presentarse en la Justicia pero en calidad de "arrepentido". En estos momentos, el juez Casanello pidió la opinión a la defensa de Spagnuolo. Todavía no se resolvió sobre la posibilidad de insistir - con sus representantes legales - si la causa debe ser anulada. De lo contrario, todo hace suponer en el ambiente de tribunales que el exfuncionario podría intentar cambiar su estatus legal para convertirse en un "arrepentido".

Si esto fuera así, la causa derivada de las grabaciones que trascendieron, daría un vuelco importante. Si Spagnuolo pasa a ser imputado, pero a la vez, "colaborador", ese papel conlleva un agravante especial. Un colaborador o arrepentido debe dar información valiosa sobre un delito que involucre directamente a sus superiores. En esa causa, los audios aludieron hasta la propia secretaria general de la presidencia: Karina Milei.

Spagnuolo, ¿un testigo arrepentido?

Diego Spagnuolo trascendió en la Justicia, cree que en el Gobierno lo dejaron solo para que cargue con la responsabilidad de lo que suceda en la Justicia. El pedido de los hemanos Kovalivker - de la Suizo Argentina - para que se declare nula la causa, le dio una oportunidad al ex titular del ANDIS. El juez Casanello tiene un pedido especial de su representante legal para una prórroga antes de que el magistrado se ponuncie en el caso (con procesamientos, imputaciones o no).

Spagnuolo esta está evaluando convertirse en arrepentido". Todo vinculado con la grabación en la que habla de un esquema de presuntas coimas con porcentajes distribuidos en el que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia percibiría el 3% del 8% exigido a la Suizo Argentina. Como ya se sabe, cuando esas grabaciones tomaron estado público, Diego Spagnuolo fue despedido por el presidente de la Nación.

Fue la reacción de la Casa Rosada ante el escándalo público por el expediente que tiene como instructor al fiscal federal Franco Picardi, bajo secreto de sumario hace veinte días hábiles. El fiscal busca pruebas, antes de definir una imputación en concreto para que actúe el juez Casanello. Determinar si hay elementos para pensar que existió un circuito de coimas, aquello de lo que hablaba Diego Spagnuolo en las grabaciones.

Cuando se pidió la opinión sobre estos dos pedidos a los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, consideraron que era conveniente pedir una prórroga. En este contexto, se conoce que Spagnuolo evalúa pasar a la condición de "arrepentido".

Es una figura penal que conlleva varios elementos "pesados". Para el "arrepentido", supone reconocer su culpabilidad en un delito dado, por lo que será condenado pero con una reducción en la pena. Pero para que esto ocurra, debe dar datos veraces y comprobables sobre una red del delito que, sí o sí, involucren a sus superiores. Spagnuolo era director de una dependencia del gobierno Nacional, por lo que los responsables podrían estar en lugares encumbrados del poder.

¿Con qué va a colaborar si decide ser arrepentido? Ese dato podría ser clave en una investigación que aún no tiene imputaciones.

