Benjamín Vicuña estalló de furia por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"

La China Suárez volvió a echarle leña al fuego en su conflicto con Benjamín Vicuña, y el actor evalúa llevar a su expareja a la Justicia.

18 sept 2025, 17:49
La China Suárez realizó un posteo en redes sociales relacionado con sus hijos, lo que habría generado un fuerte malestar en Benjamín Vicuña que al enterarse de estas novedades y también por otros asuntos que no cayeron para nada bien, estaría evaluando iniciar acciones legales.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió Suárez junto a cuatro imágenes de sus hijos Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña con uniformes de colegio.

Guido Záffora expresó en DDM (América TV) que el actor chileno no está muy contento con estas palabras usadas por la actriz. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", detalló.

Vicuña se habría enterado por la foto en Instagram de la escolarización de Amancio y Magnolia, mientras tanto, se conocieron novedades sobre el regreso de los pequeños a la Argentina: "Mañana (viernes 19/9) vuelven los hijos de Benjamín Vicuña por 20 días a la Argentina, desde Turquía. Esto lo arreglaron los abogados por el régimen. Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación".

"El enojo más grande tiene que ver con lo de las adicciones y lo del 'papá del año'", agregó Záffora, recordando el descargo de Eugenia en julio, en medio de la disputa por la autorización para que los hijos puedan viajar a Turquía.

"Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", finalizó el periodista.

