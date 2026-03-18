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Escándalo en el Congreso: un diputado del PRO compró un rifle por internet y se lo enviaron a su oficina

El envío fue detectado por los controles de seguridad antes de ingresar al edificio y desató polémica tras la denuncia del diputado Esteban Paulón. Desde el entorno del diputado involucraron explicaron la desafortunada situación.

Escándalo en el Congreso: un diputado del PRO compró un rifle por internet y se lo enviaron a su oficina

Una polémica e insólita situación se vivió este miércoles en el Congreso, donde el diputado nacional Javier Sánchez Wrba recibió una compra de un rifle de aire comprimido que había hecho en línea. El paquete fue interceptado antes de ingresar al Parlamento y desde el entorno del legislador explicaron que el pedido fue enviado por error a la oficina de Diputados.

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El polémico hecho sucedió este miércoles en la Cámara de Diputados y fue denunciado en redes sociales por el diputado socialista Esteban Paulón. Según explicó Paulón en una publicación en X, su colega compró una escopeta a través de la aplicación Meli, propiedad de Mercado Libre, y "pidió que se la envíen a su oficina" en el Congreso.

Esteban Paulón tuit

"Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A. Seguimos con más informaciones para este boletín", ironizó.

Desde el entorno del diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba, confiaron a A24.com que el rifle fue comprado para ser utilizado "para el campo" y señalaron que el legislador iba a "pasar a retirar" el paquete por el comercio pero, según explicaron, "lo mandaron por error a la oficina de Diputados".

Esas mismas fuentes aclararon que el rifle no fue ingresado en el Congreso, y que al enterarse de la situación, Sánchez Wrba "se lo llevó al auto".

Quién es Javier Sánchez Wrba

Javier Sánchez Wrba, oriundo de Trenque Lauquen, es un dirigente del PRO con recorrido en la estructura partidaria y experiencia en el Congreso. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la UCA y cursó una maestría en Economía en ESEADE. Antes de asumir como diputado, se desempeñaba como prosecretario parlamentario del bloque PRO en el Senado, espacio que estuvo presidido por Luis Juez y luego por Alfredo De Ángeli.

Dentro del partido, construyó su perfil en las filas del macrismo más tradicional. Trabajó en el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Hernán Lombardi y Fernando De Andreis en el gobierno porteño de Mauricio Macri. Más tarde, se sumó al equipo de Esteban Bullrich en el Senado, donde continuó hasta la renuncia del exministro por motivos de salud.

Su llegada a la Cámara de Diputados se concretó en 2025, tras la salida de Hernán Lombardi, quien dejó su banca para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la Ciudad. Sánchez Wrba ingresó como reemplazo en el marco de las listas confeccionadas para las elecciones legislativas de 2021, en un contexto donde varias alianzas políticas cambiaron con el tiempo. Su desembarco fue bien recibido dentro del PRO, que mantuvo así un representante alineado con su identidad histórica.

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