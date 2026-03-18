Escándalo en el Congreso: un diputado del PRO compró un rifle por internet y se lo enviaron a su oficina

Esas mismas fuentes aclararon que el rifle no fue ingresado en el Congreso, y que al enterarse de la situación, Sánchez Wrba "se lo llevó al auto".

Quién es Javier Sánchez Wrba

Javier Sánchez Wrba, oriundo de Trenque Lauquen, es un dirigente del PRO con recorrido en la estructura partidaria y experiencia en el Congreso. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la UCA y cursó una maestría en Economía en ESEADE. Antes de asumir como diputado, se desempeñaba como prosecretario parlamentario del bloque PRO en el Senado, espacio que estuvo presidido por Luis Juez y luego por Alfredo De Ángeli.

Dentro del partido, construyó su perfil en las filas del macrismo más tradicional. Trabajó en el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Hernán Lombardi y Fernando De Andreis en el gobierno porteño de Mauricio Macri. Más tarde, se sumó al equipo de Esteban Bullrich en el Senado, donde continuó hasta la renuncia del exministro por motivos de salud.

Su llegada a la Cámara de Diputados se concretó en 2025, tras la salida de Hernán Lombardi, quien dejó su banca para asumir como ministro de Desarrollo Económico en la Ciudad. Sánchez Wrba ingresó como reemplazo en el marco de las listas confeccionadas para las elecciones legislativas de 2021, en un contexto donde varias alianzas políticas cambiaron con el tiempo. Su desembarco fue bien recibido dentro del PRO, que mantuvo así un representante alineado con su identidad histórica.