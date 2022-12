El fuerte cruce de Cecilia Moreau con la oposición en la sesión de Diputados

Y ahí se produjo la polémica. En medio de gritos de la oposición, Moreau debió pedir silencio en varias oportunidades a los legisladores de la oposición, que cuestionaron desde sus bancas la legalidad de la sesión.

"Hasta que no se sienten no le voy a dar la palabra a nadie", aseveró Moreau ante los legisladores de la oposición, que gritaban que la sesión era "inválida" y agregó: "No griten, todos van a tener la palabra".

"No grite Wolff, los oídos me funcionan bien. Soy mujer, diputado Wolff no soy retrasada, no soy zonza. No me trate de tonta".

