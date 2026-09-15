En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Presupuesto
Inflación
CONGRESO

Presupuesto 2027: cuánto espera el Gobierno de inflación, valor del dólar y crecimiento

En el proyecto de Presupuesto 2027 el Gobierno prevé resultado fiscal positivo de $ 246.000 millones, el dólar a $1847 a fin de diciembre de 2027, una inflación anualizada de 18% y el aumento de gastos en servicios sociales.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Luis Caputo presentó el Presupuesto 2027 con superávit de $246.000 millones

Luis Caputo presentó el Presupuesto 2027 con superávit de $246.000 millones, prevé un dólar a $1847, inflación del 18% y un aumento del gasto en servicios sociales. Foto: Archivo.

El proyecto de Presupuesto diseñado por el Gobierno para 2027 prevé un resultado financiero de la Administración Nacional con un superávit fiscal de $246.741,0 millones, manteniéndose estable en términos del PIB respecto de 2026, y en sus proyecciones asume un crecimiento del PIB del 4,0% anual.

Leé también Antes del envío del Presupuesto 2027 al Congreso, Milei ratificó el rumbo económico frente a legisladores de LLA
Javier Milei encabezó este lunes un encuentro con legisladores de LLA en Casa Rosada. Foto: Archivo.

Además, contempla una proyección del dólar al tipo de cambio nominal oficial en $1.847,6 en diciembre de 2027 (+15,5%) mientras la inflación desacelera al 18,0% interanual en el mismo período.

Los ingresos o recursos totales de la Administración Nacional en 2027 se prevé que alcancen los $198.964.940,7 millones (14% del PIB), un incremento del 25,3% frente a 2026.

Los recursos totales aumentan un 25,3% respecto del presupuesto 2026, pasa de ingresos por 158.776.101,7 a 198.964.940,7, una diferencia de más de 40.188.839

Desagregados, los ingresos corrientes representan el 99,7% del total y crecen 26,2%, con los impositivos (principal componente en el total de recursos), con un aumento de 30,6%.

Los aportes y contribuciones a la seguridad social se estiman en $62.336.428,2 millones. La comparación interanual se ve aumentada en un 19,6% del PIB por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto por la Ley de Modernización Laboral.

  • Los Ingresos Impositivos pasan de $93.858.119,0 millones en 2026 a $122.592.338,6 millones en 2027, una diferencia del 30,6%
  • Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social pasan de $52.123.692,6 en 2026 a $ 62.336.428,2 en 2027, una diferencia positiva de 19,6%.
  • En Ingresos no Impositivos pasan de $3.103.544,6 millones en 2026 a $ 4.342.257,7 millones en 2027, un aumento del 39,9 %.
  • Venta de Bienes y Servicios de Administación Pública pasan de $363.423,8 millones de pesos en 2026 a $422.472 millones en 2027, es decir, un aumento del 16,2 %.

Al ser equilibrado, los gastos dan el mismo importe previsto para los ingresos, con un total de Gastos.

Los gastos totales, excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional, ascienden a $198.718.199,7 millones (+25,2%).

  • Los gastos corrientes representan el 98,1% del total. Dentro de los gastos corrientes, los relacionados con asistencia a personas en forma directa explican el 76,2% del total
  • Gastos de Consumo pasan de $22.373.139,4 millones en el presupuesto de este año a $28.354.430,9 millones el próximo, un aumento del 26,7%.
  • Intereses y otras Rentas de la Propiedades pasan de $13.008.919,6 millones en 2026 a 15.167.106,9 millones en 2027, un 16,6 % más.
  • En cuanto a las Prestaciones de la Seguridad Social se llevaron $75.673.168,6 millones en 2026 y pasan para 2027 a $98.075.904,4 millones, un incremento de 29,6 %.
  • Transferencias Corrientes pasan de 44.514.971,6 millones en 2026 a 53.347.674,7 millones de pesos en 2027, un incremento del 19,8% .

De esta manera el Gobierno espera llegar en 2027 a un superávit de $246.741,0 millones, manteniéndose estable en términos del PIB respecto de 2026.

En cuanto a las "prioridades de la Política Presupuestaria", señala que "desde el inicio de la gestión, el equilibrio fiscal y el fin del financiamiento del Tesoro mediante la emisión monetaria se definieron como uno de los ejes centrales del programa económico, con el objetivo de eliminar la verdadera causa de la inflación. En el último año de este primer mandato, el equilibrio fiscal continuará siendo un ancla fundamental de la política económica.

  • El Sector Público Nacional registró en 2024 un superávit financiero anual por primera vez desde 2010, equivalente al 0,3% del PIB, con un resultado primario positivo del 1,8% del producto.
  • En 2025 se consolidó esta tendencia, con un superávit financiero del 0,2% del PIB y un resultado primario del 1,4%.
  • En el acumulado a julio de 2026, el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representó el 0,1% del PIB, mientras que el primario alcanzó el 0,6% del producto, y se proyecta finalizar el año con superávit financiero de 0,2% consistente con un resultado primario de 1,5% del PIB.

La distribución del gasto según el plan de Milei para 2027

El proyecto de Presupuesto enviado este martes al Congreso para las previsiones de ingresos y gastos para 2027 contempla que los Servicios Sociales concentran la mayor parte del gasto, con $150.913.491,9 millones.

Las funciones de mayor magnitud presupuestaria (por encima del 3,0% del gasto) son Seguridad Social, Salud, Educación y Cultura, Energía, Combustible y Minería, y Deuda Pública, de acuerdo a la "síntesis del presupuesto 2027 al que tuvo acceso A24.com

Total gastos corrientes y de capital 161.428.085,7 millones de pesos en 2026 a 202.101.432,5 millones en 2027. Distribuidos de la siguiente manera:

  • Servicios Sociales $118.092.268,7 en 2026 a $150.913.491,9 en 2027.
  • Deuda Pública – Intereses y Gastos $16.010.233,8 en 2026 a $18.609.176,1 en 2027.
  • Servicios Económicos $12.039.418,7 en 2026 a $13.122.628,4 en 2027.
  • Administración Gubernamental $7.512.694,6 en 2026 a $9.922.749,9 en 2027.
  • Servicios de Defensa y Seguridad $7.773.469,8 en 2026 a $9.533.386,1 en 2027.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir

En pocas palabras

  • Superávit Fiscal: El Gobierno proyecta para 2027 un superávit fiscal del 4,0% del PIB con una inflación del 18,0%.
  • Recursos y Gastos: Los recursos totales aumentarían un 25,3%, mientras que los gastos totales crecerían un 25,2%.
  • Prioridad en Servicios Sociales: Los Servicios Sociales concentrarán la mayor parte del gasto, alcanzando $150.913.491,9 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Presupuesto Inflación Dólar Luis Caputo Casa Rosada SuperávitFiscal
Notas relacionadas
Caputo anticipó qué espera el Gobierno para 2027 antes de la presentación del Presupuesto
En la mesa política, Caputo presentó el Presupuesto 2027 y Bullrich llevó la agenda del Senado
Milei presentó ante sus ministros el proyecto del Presupuesto 2027 y la ley por Malvinas

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar