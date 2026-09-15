Presupuesto 2027: cuánto espera el Gobierno de inflación, valor del dólar y crecimiento

Desagregados, los ingresos corrientes representan el 99,7% del total y crecen 26,2%, con los impositivos (principal componente en el total de recursos), con un aumento de 30,6%.

Los aportes y contribuciones a la seguridad social se estiman en $62.336.428,2 millones. La comparación interanual se ve aumentada en un 19,6% del PIB por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto por la Ley de Modernización Laboral.

Los Ingresos Impositivos pasan de $93.858.119,0 millones en 2026 a $122.592.338,6 millones en 2027, una diferencia del 30,6%

pasan de $93.858.119,0 millones en 2026 a $122.592.338,6 millones en 2027, una diferencia del 30,6% Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social pasan de $52.123.692,6 en 2026 a $ 62.336.428,2 en 2027, una diferencia positiva de 19,6%.

pasan de $52.123.692,6 en 2026 a $ 62.336.428,2 en 2027, una diferencia positiva de 19,6%. En Ingresos no Impositivos pasan de $3.103.544,6 millones en 2026 a $ 4.342.257,7 millones en 2027, un aumento del 39,9 %.

pasan de $3.103.544,6 millones en 2026 a $ 4.342.257,7 millones en 2027, un aumento del 39,9 %. Venta de Bienes y Servicios de Administación Pública pasan de $363.423,8 millones de pesos en 2026 a $422.472 millones en 2027, es decir, un aumento del 16,2 %.

Al ser equilibrado, los gastos dan el mismo importe previsto para los ingresos, con un total de Gastos.

Los gastos totales, excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional, ascienden a $198.718.199,7 millones (+25,2%).

Los gastos corrientes representan el 98,1% del total . Dentro de los gastos corrientes, los relacionados con asistencia a personas en forma directa explican el 76,2% del total

. Dentro de los gastos corrientes, los relacionados con asistencia a personas en forma directa explican el 76,2% del total Gastos de Consumo pasan de $22.373.139,4 millones en el presupuesto de este año a $28.354.430,9 millones el próximo, un aumento del 26,7%.

pasan de $22.373.139,4 millones en el presupuesto de este año a $28.354.430,9 millones el próximo, un aumento del 26,7%. Intereses y otras Rentas de la Propiedades pasan de $13.008.919,6 millones en 2026 a 15.167.106,9 millones en 2027, un 16,6 % más.

pasan de $13.008.919,6 millones en 2026 a 15.167.106,9 millones en 2027, un 16,6 % más. En cuanto a las Prestaciones de la Seguridad Social se llevaron $75.673.168,6 millones en 2026 y pasan para 2027 a $98.075.904,4 millones, un incremento de 29,6 %.

se llevaron $75.673.168,6 millones en 2026 y pasan para 2027 a $98.075.904,4 millones, Transferencias Corrientes pasan de 44.514.971,6 millones en 2026 a 53.347.674,7 millones de pesos en 2027, un incremento del 19,8% .

De esta manera el Gobierno espera llegar en 2027 a un superávit de $246.741,0 millones, manteniéndose estable en términos del PIB respecto de 2026.

En cuanto a las "prioridades de la Política Presupuestaria", señala que "desde el inicio de la gestión, el equilibrio fiscal y el fin del financiamiento del Tesoro mediante la emisión monetaria se definieron como uno de los ejes centrales del programa económico, con el objetivo de eliminar la verdadera causa de la inflación. En el último año de este primer mandato, el equilibrio fiscal continuará siendo un ancla fundamental de la política económica.

El Sector Público Nacional registró en 2024 un superávit financiero anual por primera vez desde 2010, equivalente al 0,3% del PIB, con un resultado primario positivo del 1,8% del producto.

En 2025 se consolidó esta tendencia, con un superávit financiero del 0,2% del PIB y un resultado primario del 1,4%.

En el acumulado a julio de 2026, el resultado financiero del Sector Público continúa siendo superavitario y representó el 0,1% del PIB, mientras que el primario alcanzó el 0,6% del producto, y se proyecta finalizar el año con superávit financiero de 0,2% consistente con un resultado primario de 1,5% del PIB.

La distribución del gasto según el plan de Milei para 2027

El proyecto de Presupuesto enviado este martes al Congreso para las previsiones de ingresos y gastos para 2027 contempla que los Servicios Sociales concentran la mayor parte del gasto, con $150.913.491,9 millones.

Las funciones de mayor magnitud presupuestaria (por encima del 3,0% del gasto) son Seguridad Social, Salud, Educación y Cultura, Energía, Combustible y Minería, y Deuda Pública, de acuerdo a la "síntesis del presupuesto 2027 al que tuvo acceso A24.com

Total gastos corrientes y de capital 161.428.085,7 millones de pesos en 2026 a 202.101.432,5 millones en 2027. Distribuidos de la siguiente manera: