El Senado reabrió el debate de la reforma política y pasó la discusión a cuarto intermedio

"Para una reforma electoral se necesita de una mayoría especial. Es bueno que las reformas electorales salgan por acuerdos de todos porque la regla de juego de una democracia es el sistema electoral", afirmó.

La propuesta fue acompañada por la oposición, que mantiene su rechazo a la eliminación de las PASO. En ese marco, el senador chaqueño Jorge Capitanich sugirió avanzar primero en aquellos aspectos que puedan reunir consensos y dejar para una etapa posterior los temas que continúan generando diferencias.

El senador chaqueño Jorge Capitanich sugirió avanzar primero en aquellos aspectos que puedan reunir consensos. (Foto: captura de pantalla)

"Si es necesario establecer estímulos para la cooperación legislativa interpartidaria, que garantiza calidad institucional y políticas publicas, ineludiblemente el tiempo y la calidad de debate debe contribuir a eso. Estamos ante un debate crucial", destacó.

Financiamiento político y críticas al sistema electoral

Otro de los planteos durante el debate fue realizado por el senador santiagueño José Emilio Neder, quien se refirió al financiamiento de los partidos políticos y advirtió sobre los riesgos de reducir la participación estatal en ese esquema.

“Los aportes del Estado a los partidos políticos deben ser eficientes y tener la impronta que deben tener. Si liberamos y que los partidos políticos salgan a buscar los recursos, entonces los aportes del narco son aportes rápidos, fáciles y condicionantes", advirtió.

El senador santiagueño José Emilio Neder advirtió sobre los riesgos de reducir la participación estatal en ese esquema. (Foto: captura de pantalla)

Por su parte, Bullrich reconoció la complejidad de la discusión sobre los sistemas electorales y sostuvo que “es difícil saber qué sistema electoral es el que nos resuelve el problema”.

Aun así, volvió a cuestionar las PASO y aseguró que el mecanismo afecta el funcionamiento de la gestión. Según explicó, “le saca tiempo al Gobierno para gobernar”.

El debate por Ficha Limpia

Durante la reunión también surgieron planteos para que los proyectos vinculados a Ficha Limpia sean tratados por separado del resto de la reforma electoral. La iniciativa busca impedir que puedan competir por cargos electivos personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Bullrich destacó la incorporación de ese concepto dentro del proyecto oficial y sostuvo que “reivindica el principio constitucional de idoneidad en el ejercicio de la función pública”.

Sin embargo, la senadora no acompañó los pedidos para separar ese capítulo del resto de la reforma y darle un tratamiento independiente, una alternativa que algunos legisladores consideran viable para evitar que quede atrapado en la discusión sobre las PASO.

La advertencia de la Justicia Electoral

Sobre el cierre de la reunión, Bullrich recordó los planteos realizados por la Cámara Nacional Electoral respecto de los tiempos necesarios para discutir una eventual reforma del sistema.

“La Cámara Electoral nos conminó a hacerla este año y no el año próximo donde los tiempos empiezan a correr y la incertidumbre nos generaría unos problemas enormes”, finalizó.