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SIN ACUERDO POR LAS PASO

El Senado reabrió el debate de la reforma política y pasó la discusión a cuarto intermedio

La comisión de Asuntos Constitucionales volvió a analizar el proyecto impulsado por el Gobierno, pero no avanzó con definiciones. La falta de acuerdos sobre la eliminación de las PASO volvió a trabar la iniciativa y el oficialismo propuso continuar las conversaciones para buscar consensos.

La comisión de Asuntos Constitucionales volvió a analizar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional

La comisión de Asuntos Constitucionales volvió a analizar el proyecto impulsado por el Gobierno nacional, pero no avanzó con definiciones. (Foto: archivo)

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomó este martes el tratamiento del proyecto de reforma electoral promovido por el Gobierno de Javier Milei, aunque la discusión concluyó menos de una hora después con un nuevo cuarto intermedio y sin una fecha definida para su reanudación.

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El encuentro había sido impulsado por La Libertad Avanza (LLA) en medio de la presión de la Casa Rosada para acelerar el debate de una propuesta enviada al Congreso a fines de abril. Sin embargo, la reunión no derivó en ninguna resolución concreta y terminó reflejando la falta de consenso en torno a uno de los puntos centrales del proyecto.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propuso suspender momentáneamente el debate para “acercar posiciones para tratar de tener una reforma electoral integral”. (Foto: captura de pantalla)

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propuso suspender momentáneamente el debate para “acercar posiciones para tratar de tener una reforma electoral integral”. (Foto: captura de pantalla)

Las PASO, el principal obstáculo

La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa siendo el mayor obstáculo para el oficialismo y el punto sobre el que existen mayores resistencias entre las distintas fuerzas representadas en la Cámara alta.

En ese marco, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propuso suspender momentáneamente el debate para “acercar posiciones para tratar de tener una reforma electoral integral”.

"Para una reforma electoral se necesita de una mayoría especial. Es bueno que las reformas electorales salgan por acuerdos de todos porque la regla de juego de una democracia es el sistema electoral", afirmó.

La propuesta fue acompañada por la oposición, que mantiene su rechazo a la eliminación de las PASO. En ese marco, el senador chaqueño Jorge Capitanich sugirió avanzar primero en aquellos aspectos que puedan reunir consensos y dejar para una etapa posterior los temas que continúan generando diferencias.

El senador chaqueño Jorge Capitanich sugirió avanzar primero en aquellos aspectos que puedan reunir consensos. (Foto: captura de pantalla)

El senador chaqueño Jorge Capitanich sugirió avanzar primero en aquellos aspectos que puedan reunir consensos. (Foto: captura de pantalla)

"Si es necesario establecer estímulos para la cooperación legislativa interpartidaria, que garantiza calidad institucional y políticas publicas, ineludiblemente el tiempo y la calidad de debate debe contribuir a eso. Estamos ante un debate crucial", destacó.

Financiamiento político y críticas al sistema electoral

Otro de los planteos durante el debate fue realizado por el senador santiagueño José Emilio Neder, quien se refirió al financiamiento de los partidos políticos y advirtió sobre los riesgos de reducir la participación estatal en ese esquema.

“Los aportes del Estado a los partidos políticos deben ser eficientes y tener la impronta que deben tener. Si liberamos y que los partidos políticos salgan a buscar los recursos, entonces los aportes del narco son aportes rápidos, fáciles y condicionantes", advirtió.

El senador santiagueño José Emilio Neder advirtió sobre los riesgos de reducir la participación estatal en ese esquema. (Foto: captura de pantalla)

El senador santiagueño José Emilio Neder advirtió sobre los riesgos de reducir la participación estatal en ese esquema. (Foto: captura de pantalla)

Por su parte, Bullrich reconoció la complejidad de la discusión sobre los sistemas electorales y sostuvo que “es difícil saber qué sistema electoral es el que nos resuelve el problema”.

Aun así, volvió a cuestionar las PASO y aseguró que el mecanismo afecta el funcionamiento de la gestión. Según explicó, “le saca tiempo al Gobierno para gobernar”.

El debate por Ficha Limpia

Durante la reunión también surgieron planteos para que los proyectos vinculados a Ficha Limpia sean tratados por separado del resto de la reforma electoral. La iniciativa busca impedir que puedan competir por cargos electivos personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Bullrich destacó la incorporación de ese concepto dentro del proyecto oficial y sostuvo que “reivindica el principio constitucional de idoneidad en el ejercicio de la función pública”.

Sin embargo, la senadora no acompañó los pedidos para separar ese capítulo del resto de la reforma y darle un tratamiento independiente, una alternativa que algunos legisladores consideran viable para evitar que quede atrapado en la discusión sobre las PASO.

La advertencia de la Justicia Electoral

Sobre el cierre de la reunión, Bullrich recordó los planteos realizados por la Cámara Nacional Electoral respecto de los tiempos necesarios para discutir una eventual reforma del sistema.

“La Cámara Electoral nos conminó a hacerla este año y no el año próximo donde los tiempos empiezan a correr y la incertidumbre nos generaría unos problemas enormes”, finalizó.

En pocas palabras

  • Reforma política: El Senado retomó el debate del proyecto oficialista para modificar el sistema electoral, pero pasó a cuarto intermedio sin definiciones.
  • PASO, el obstáculo: La eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias genera divisiones y retrasa la aprobación de la iniciativa.
  • Otros temas: Se planteó la discusión sobre el financiamiento político y la posibilidad de tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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