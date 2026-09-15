La reacción de Wanda Nara al enterarse que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity: "¿Te pensas...?"

Qué dijo Ángel de Brito sobre la baja de L-Gante en MasterChef Celebrity

La baja de L-Gante de MasterChef Celebrity (Telefe) generó repercusión y, en las últimas horas, comenzaron a conocerse detalles sobre los motivos que habrían llevado a la señal a tomar la decisión.

En ese contexto, el cantante no cumplió con algunos compromisos vinculados a la producción del reality. Entre ellos, se mencionó una sesión de fotos que habría quedado pendiente y dificultades para mantener comunicación con los productores del programa. A esto se sumó la reciente situación judicial que atraviesa el artista, con una causa que incluye acusaciones por amenazas y un allanamiento.

Según Ángel de Brito en LAM (América TV), estos factores habrían pesado a la hora de definir su salida del ciclo. "Lo bajó Telefe. No solo el tema de las armas y allanamientos, sino también que los plantó con la foto, no contesta a los productores. No está apto para un programa diario así. Los compromisos que hay alrededor."

De esta manera,finalmente no será parte de la nueva edición del certamen culinario, y su lugar será ocupado por Mike Amigorena.