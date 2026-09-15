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La reacción de Wanda Nara al enterarse que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity: "¿Te pensas...?"

Wanda Nara habría sido clave en las negociaciones con Telefe para que L-Gante formara parte de MasterChef Celebrity. Sin embargo, su baja dejó en suspenso una de las situaciones que más expectativa había generado alrededor del reality.

15 sept 2026, 22:33
La reacción de Wanda Nara al enterarse que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity: ¿Te pensas...?

La reacción de Wanda Nara al enterarse que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity: "¿Te pensas...?"

La reacción de Wanda Nara al enterarse que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity: ¿Te pensas...?

La reacción de Wanda Nara al enterarse que L-Gante no estará en MasterChef Celebrity: "¿Te pensas...?"

L-Gante finalmente no formará parte de MasterChef Celebrity (Telefe) luego de no llegar a un acuerdo con las autoridades del canal para sumarse al reality gastronómico. Ante esta baja, la producción decidió convocar a Mike Amigorena para ocupar el lugar que había sido pensado para el cantante.

La participación del cantante de cumbia era una de las que más expectativa había generado antes del comienzo del programa, no solo por su perfil mediático, sino también por el posible encuentro con Wanda Nara, quien estará al frente de la conducción.

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En ese contexto, Nora Colosimo contó en LAM (América TV) que se comunicó con su hija para conocer detalles sobre su situación, pero que ella la ignoró por completo. "¿Te pensas que me contestó? Le escribi pero está ocupada, grabando".

"Me contaron que Wanda se quejó bastante, que quería que lo retengan pero fue decisión del canal", amplió Ángel de Brito sobre la información que dio la panelista y quién tuvo la última respuesta.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la baja de L-Gante en MasterChef Celebrity

La baja de L-Gante de MasterChef Celebrity (Telefe) generó repercusión y, en las últimas horas, comenzaron a conocerse detalles sobre los motivos que habrían llevado a la señal a tomar la decisión.

En ese contexto, el cantante no cumplió con algunos compromisos vinculados a la producción del reality. Entre ellos, se mencionó una sesión de fotos que habría quedado pendiente y dificultades para mantener comunicación con los productores del programa. A esto se sumó la reciente situación judicial que atraviesa el artista, con una causa que incluye acusaciones por amenazas y un allanamiento.

Según Ángel de Brito en LAM (América TV), estos factores habrían pesado a la hora de definir su salida del ciclo. "Lo bajó Telefe. No solo el tema de las armas y allanamientos, sino también que los plantó con la foto, no contesta a los productores. No está apto para un programa diario así. Los compromisos que hay alrededor."

De esta manera,finalmente no será parte de la nueva edición del certamen culinario, y su lugar será ocupado por Mike Amigorena.

     

 

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