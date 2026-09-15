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A un día de la final, Ángel de Brito soltó la bomba sobre Gran Hermano: reveló el resultado entre Sol y Yipio

A horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, el conductor de LAM sorprendió al contar cómo está la votación entre las dos finalistas.

15 sept 2026, 22:37
sol, angel de brito y yipio
sol, angel de brito y yipio

A un día de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Ángel de Brito sorprendió al revelar en LAM (América TV) información sobre la votación del reality y contó cómo cambió el panorama entre las dos finalistas, Yipio y Solange Abraham.

Antes de dar a conocer la información que había recibido, el conductor aclaró cuál de las participantes era su favorita. "Yo, ¿quién quiero que gane? Yo estoy inclinado por una de las dos participantes. Pero no es la información que tengo. Entre Yipio y Sol, me gustaría que gane Sol. Me gusta más como participante Sol, porque generó quilombo todo el tiempo, es irritante. A mí Yipio, la verdad, divina todo, pero no me causa ninguna gracia. Y el grupo de Yipio tampoco me gusta".

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Luego, De Brito se refirió al peso que tendrían los votos provenientes de otros países en la definición del reality, especialmente los de Uruguay: "Bueno, están votando los uruguayos que deciden sobre GH y sobre todo los realities con votación. Esto nos pasaba mucho en el Bailando también. Uruguay votaba, votaba Paraguay, votaban varios países, pero les gusta mucho votar en los concursos".

En ese sentido, recordó que las últimas dos ediciones tuvieron ganadores uruguayos, aunque aclaró que eso no significa que hayan obtenido el triunfo únicamente por el voto de ese país. Sin embargo, el dato que más llamó la atención llegó cuando reveló cómo se encontraba la votación durante las últimas horas. Según explicó, Sol había comenzado la recta final con una amplia ventaja, pero la situación cambió drásticamente. "Hasta ayer venía ganando full Sol. Sí. Comodísima. Lejos. Imbatible. Hoy cambió todo", reveló.

Finalmente, el conductor señaló que la definición todavía está abierta y que ambas participantes se encuentran actualmente en una situación de paridad. "La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas", dijo.

Qué le dijo Solange Abraham a Charlotte Caniggia cuando se fue de Gran Hermano

La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas confirmadas. Tras una gala cargada de expectativa, Yipio y Sol Abraham se aseguraron un lugar en la instancia final, mientras que Charlotte Caniggia quedó relegada al tercer puesto por decisión del público.

El anuncio de la eliminación estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien comunicó en vivo que Charlotte debía dejar la casa más famosa. "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", expresó el conductor al dar a conocer el resultado.

La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de Sol, que entendió de inmediato que su lugar en la final estaba asegurado. "¡Vamos, vamos!", gritó con euforia al confirmar que seguiría en competencia junto a Yipio.

Antes de atravesar la puerta de salida, Charlotte compartió un gesto afectuoso con Yipio. "Amiga, rompela, ojalá ganes", le dijo mientras la abrazaba. Y en el instante previo a despedirse agregó: "Te quiero".

Sin embargo, cuando todo parecía concluir en un clima de cordialidad, Solange sorprendió con una intervención inesperada. Desde atrás, le lanzó a Charlotte: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau". En ese momento, el Big interrumpió la escena y le dedicó unas palabras de cariño a la exparticipante antes de su salida definitiva de la casa.

     

 

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