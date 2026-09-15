A un día de la final, Ángel de Brito soltó la bomba sobre Gran Hermano: reveló el resultado entre Sol y Yipio

Finalmente, el conductor señaló que la definición todavía está abierta y que ambas participantes se encuentran actualmente en una situación de paridad. "La gente está votando. Igual tiene tiempo hasta mañana que se va a definir. Hoy las votaciones van empatadas", dijo.

Qué le dijo Solange Abraham a Charlotte Caniggia cuando se fue de Gran Hermano

La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas confirmadas. Tras una gala cargada de expectativa, Yipio y Sol Abraham se aseguraron un lugar en la instancia final, mientras que Charlotte Caniggia quedó relegada al tercer puesto por decisión del público.

El anuncio de la eliminación estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien comunicó en vivo que Charlotte debía dejar la casa más famosa. "Se va de la casa más famosa, ubicando el tercer puesto, sí, en la tercera posición, sale de Gran Hermano: ¡Charlotte!", expresó el conductor al dar a conocer el resultado.

La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de Sol, que entendió de inmediato que su lugar en la final estaba asegurado. "¡Vamos, vamos!", gritó con euforia al confirmar que seguiría en competencia junto a Yipio.

Antes de atravesar la puerta de salida, Charlotte compartió un gesto afectuoso con Yipio. "Amiga, rompela, ojalá ganes", le dijo mientras la abrazaba. Y en el instante previo a despedirse agregó: "Te quiero".

Sin embargo, cuando todo parecía concluir en un clima de cordialidad, Solange sorprendió con una intervención inesperada. Desde atrás, le lanzó a Charlotte: "Saludá, Charlotte, no seas maleducada, chau". En ese momento, el Big interrumpió la escena y le dedicó unas palabras de cariño a la exparticipante antes de su salida definitiva de la casa.