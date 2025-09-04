Escándalo en Salta por un supuesto pedido de sobornos a empleados del Anses

“Estoy cobrando todo” dice Ortega en el audio mostrado en WIFI. Achaval fue a hacer la denuncia a la Justicia y la misma fue mostrada por Wiñazki en A24 en donde el periodista detalló que los empleados debían realizar el aporte. Santiago Fioriti aclaró que lo hacían pagar en efectivo y que, incluso, hubo un despedido por no pagar.

Embed

A su vez, los periodistas de WIFI detallaron que Orozco debía estar en la Comisión de Libertad de Expresión por el caso de los audios de Diego Spagnuolo pero estuvo ausente porque estaba haciendo campaña electoral para ser senadora nacional en Salta mientras la comisión funcionaba sin ella.

Orozco justificó su ausencia en un video en el que dice: “Todos están preocupados por los problemas de Buenos Aires y la política está alejada de los problemas de la gente, que acá tiene otra pureza”. La investigación sigue abierta.