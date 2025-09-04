En vivo Radio La Red
Política
Salta
sobornos
Investigación

Escándalo en Salta por un supuesto pedido de sobornos a empleados del Anses

Una investigación de WIFI en A24 detalló que Emilia Orozco, diputada nacional y candidata a senadora, estaría involucrada en un posible pedido de retornos en los sueldos de funcionarios del Anses salteño.

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Emilia Orozco,

En un informe del programa WiFi de A24, revelaron que la diputada libertaria Emilia Orozco fue denunciada por Cristian David Achaval, titular del ANSES de Metai, en Salta, quien dijo que la legisladora participó del pedido del 10% de su sueldo para poder seguir trabajando en el organismo previsional.

Nicolás Wiñazki presentó un nuevo audio que vuelve a sacudir al partido libertario tras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En la nueva grabación aportada, se escucha un pedido de dinero a un funcionario para seguir trabajando en el organismo previsional. El denunciante Cristian Achaval apuntó contra Ricardo Ortega, asesor de LLA quien le pide la suma, pero también señaló a Orozco y a Alfredo Olmedo, jefe del partido libertario en Salta.

En el audio se escucha a Ortega hablar con Achaval, al que le dice: “La casa de la Libertad Avanza no se mantiene sola, hay que juntar para pagar la luz y el gas. Es así, tenés que dar el 5 por ciento del sueldo y el 5 por ciento del POA”.

Estoy cobrando todo” dice Ortega en el audio mostrado en WIFI. Achaval fue a hacer la denuncia a la Justicia y la misma fue mostrada por Wiñazki en A24 en donde el periodista detalló que los empleados debían realizar el aporte. Santiago Fioriti aclaró que lo hacían pagar en efectivo y que, incluso, hubo un despedido por no pagar.

A su vez, los periodistas de WIFI detallaron que Orozco debía estar en la Comisión de Libertad de Expresión por el caso de los audios de Diego Spagnuolo pero estuvo ausente porque estaba haciendo campaña electoral para ser senadora nacional en Salta mientras la comisión funcionaba sin ella.

Orozco justificó su ausencia en un video en el que dice: “Todos están preocupados por los problemas de Buenos Aires y la política está alejada de los problemas de la gente, que acá tiene otra pureza”. La investigación sigue abierta.

